Fasnet in St. Georgen

1 Die Jungs von der Narrenzunft sind auch beim „Schmodo 2025“ eine wahre Augenweide. Sie begeistern das Publikum mit ihrem Auftritt. Foto: Richard Schuster

Hoch her ging es beim „Schmodo-Ball“ in der katholischen Unterkirche. Die Veranstaltung hat längst Kultstatus. Auch in diesem Jahr begeisterte die Mischung aus Tanz, Klamauk und Sketchen die Besucher im proppenvollen Saal.









Link kopiert



Der „Schmodo-Ball“ in der katholischen Unterkirche – in der Bergstadt mittlerweile längst mit Kultstatus belegt – ist offensichtlich im Fasnetskalender ganz dick und in Rot angestrichen.