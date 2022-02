Fasnet in Schwenningen

5 Bürgermeister Detlev Bührer blitzt die Autofahrer mit Polaroid-Kamera. Foto: Kratt

Egal, in welchem Ausmaß die Fasnet in diesem Jahr tatsächlich stattfindet, eines konnten sich die Schwenninger Narren auf keinen Fall nehmen lassen: Der Besuch im Schwenninger Rathaus, der diesmal auf den Marktplatz verlegt wurde, und bei dem sowohl Bürgermeister Detlev Bührer als auch Oberbürgermeister Jürgen Roth ihr Fett weg bekamen. Folglich hatten beide Stadtoberhäupter so einiges zu leisten, um die Narren zufrieden zu stellen.















VS-Schwenningen - Nicht nur vor dem traditionellen Narrengericht bekommt die Stadtspitze am Fasnetsfreitag von den Narren den Spiegel vorgehalten, sondern seit einigen Jahren bereits am Schmotzigen von einer Schar Hansel, Schantle und Moosmulle, die dem Bürgermeister im Schwenninger Rathaus einen Besuch abstatten. Diesmal wurde die Narretei nach draußen auf den Marktplatz verlegt, wo sich viele andere Hästräger – sowie schaulustige Bürger – versammelt hatten. Und auch, wenn Bürgermeister Detlev Bührer und Oberbürgermeister Jürgen Roth mit Sekt und Wein reichlich Bestechungsmittel für die Narren dabei hatten, kamen sie nicht drumherum, sich die Auflistung von Fehltritten und -entscheidungen der vergangenen Monate über sich ergehen zu lassen. Roth hatte im Übrigen seinen – überdimensional großen – Rathaus-Schlüssel dabei, betonte aber mehrmals, dass er ihn in diesem Jahr unter keinen Umständen herausrücken werde.

Bührer und Roth bekommen den Spiegel vorgehalten

"Zwei lange Corona-Johr hond mir Euch mache lau, zwei Johr lang hond mir Euch de Schlüssel glau", heißt es da von Hansel-Seite. "Mir hond jo denkt, so schlimm wird’s schon net were, doch es ist schlimmer komme, des werdet Ihr gleich here." Da ist der wieder rückgängig gemachte Beschluss zur B 523-Umgehung ("Jetzt wird wieder aufgeforstet, wieder kostet’s Geld, und die Zufahrt, die man braucht, wohl nun für immer fehlt"), die Erhöhung der Kita-Gebühren oder die Sanierung des Marktplatzes ("Als Wohnzimmer der Schwenninger wurde er uns verkauft, nur hat man diesem Platz bis heut kein Leben eingehaucht.)

Als "absolut größte Verfehlung" bewerten die Narren aber, "dass unterm Christbaum unserer Stadt über Wochen Euer Blitzer-Karren stand. (...) Das können wir Narren niemals tolerieren, darauf muss man mit allernärrischter Strenge reagieren."

Stadtoberhäupter müssen selber Vollzugsbeamte spielen

Und so kommt es für Roth und Bührer knüppeldick: Sie müssen kurzerhand selber vor Ort Vollzugsbeamte spielen, bekommen eine Warnweste an, und während Bührer am närrischen Blitzer – ein umgebauter Holzkarren – stehen und mit einer Polaroid-Kamera die vorbeifahrenden Autos blitzen muss, muss der Oberbürgermeister als Vollstrecker sie aus dem Verkehr ziehen und ihnen einen Bußgeldbescheid erteilen. Nichts leichter als das für die beiden Stadtoberhäupter, die ihre Aufgaben mit Fleiß und Freude erledigen – und tatsächlich auf freundliche und zahlungsbereite Autofahrer stoßen. Denn alle sind bereit, die im Bußgeldbescheid festgelegte "Bearbeitungsgebühr" von sieben Euro zu bezahlen und im Gegenzug ein Fasnetsabzeichen der Narrenzunft zu erhalten. Durch sach- und fachkundige Argumente sowie aufgrund der "närrischen Sondersituation" könne laut Bescheid auf das Bußgeld von 99 Euro verzichtet werden. Nicht aber etwa für einen Autofahrer, der vom Bührer-Roth-Gespann angehalten wird: Er zahlt tatsächlich 100 Euro ins Sparkässle der Zunft ein.

Urkunde wird überreicht

Die Narren zeigen sich schließlich zufrieden mit dem Ergebnis des "närrischen Blitzmarathons" und überreichen den beiden Vollzugsbeamten eine Urkunde mit Bescheinigung eines "vorbildlichen Verhaltens", sodass diese "Sonderaktion zur Aufbesserung der städtischen Finanzlöcher jederzeit ohne Ankündigung wiederholt werden" könne.