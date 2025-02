Fasnet in Schwenningen: So werden die Stadtoberhäupter zu Glücks-Boten im Casino

Fasnet in den Ortsteilen von VS So übernehmen die Narren die Macht

Narri – narro! Schülerbefreiung, Rathausstürmung – die Hohen Tage der Fasnet haben in den Ortsteilen von VS begonnen. In Marbach muss Irina Ebauer nach den Sternen greifen. In Tannheim reißt ein Kabel.