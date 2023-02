Fasnet in Schwenningen

1 Beim Errichten des Narrenbaums in Schwenningen ist die volle Konzentration gefordert. Foto: Bombardi

Der Schwenninger Narrensprung am Vortag des Großen Umzugs ist mehr als ein Geheimtipp für die Einheimischen.









Längst hat er sich im Terminkalender der Narrenzunft eingenistet und zog auch am Samstag die Zuschauer wieder in Scharen an. Einmal mehr nahm der überwiegende Teil der Schwenninger Zünfte und Narrenvereine sowie alle Figuren und Sektionen der gastgebenden Narrenzunft teil.

Umzugsmoderator und Narrenrat Jochen Schwillo gab Details zu jeder der Figuren preis, so dass neben denen die aus purem Vergnügen dem Umzug folgen auch jene auf ihre Kosten kommen, die sich tiefer mit dem Brauchtum und der Entstehung der Häser auseinandersetzen wollen.

Es ist Millimeterarbeit

Traditionell eröffnete das Errichten des Narrenbaumes die Veranstaltung. 33 Tännlelupfer folgten dabei den Anweisungen ihres Chefs und Obertännlelupfers Uwe Mühlberger. Auch die Tännlelupfer aus der Verwaltungsspitze, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Bürgermeister Detlev Bührer und erstmals Kulturamtsleiter Lutz Schwarz, machten die Erfahrung, dass Millimeter für ein Gelingen entscheidend sein können. Rund 75 Minuten dauerte das Spektakel, bevor der 28 Meter hohe Baum auf dem Muslenplatz stand. In diesem Jahr stammt dieser aus dem Wald in der Nähe des Spittelbronner Weges und ragt aus Richtung Rottweil kommend inzwischen über der Stadtbücherei empor.

Enge Publikumsgassen

Wie bereits das Narrenbaumstellen eröffnete der Fanfarenzug der Narrenzunft auch den Narrensprung. Dieser lief wie am Schnürchen ab und erlebte neben begeisterten Narren ein ebensolches Publikum, das beidseitig der Umzugsstrecke zwischen Hockenplatz und Muslenplatz eine teils enge Gasse bildete.

Der Gleichschritt zahlreicher Schwenninger Hansel gibt ein prächtiges Bild ab. Foto: Bombardi

Neben der Zunftspitze mit Zunftmeister Lutz Melzer, zweiter Zunftmeister Florian Schütze und Zunftschreiber Sascha Stanzel waren auch Narren und Ehrennarrenrat an vorderster Stelle vertreten. Von der Zunft nahmen die Schantle, Moosmulle und Mooshexen am Narrensprung teil. Ein prächtiges Bild gaben auch die Hansel bei ihrem gleichmäßigen Sprung zu den Klängen der Stadtmusik ab.

Der Graue der Schwenninger Bären freut sich mit den Umzugsteilnehmern. Foto: Bombardi

Irgendwo dazwischen ragte die Figur des Hözlekönigs stolz und erhaben aus der ihn umgebenden Narrenschar hervor. Doch auch die anderen Zünfte, wie die Ziegelbuben, die Flammen- oder Moorteufel, die Bauchenberg- und Sauerwasenhexen, die Schwenninger Bären und die Neckarfleckle und viele mehr waren in großer Anzahl erschienen.

Es gibt Leckereien

Bei vielen der Zünfte mussten sich die Zuschauer an neue Narrenrufe gewöhnen, was sie gerne taten. Vielfach gab es hierfür eine Leckerei. Wer Pech hatte, kam indes etwas Konfetti ab oder kam in die Fänge der Hexen. Den Abschluss bildete die Guggenmusik der Fetzä-Betschä. Danach gab es noch ein paar Vorführungen und Tänze auf dem Muslenplatz.