Fasnet in Schwenningen: In diesen Stüble geht es wieder hoch her

Egal ob Kneipe, die mit Deko zum passenden Motto aufgehübscht wird, eine Hütte, die fasnetstauglich gemacht wird, oder eine Garage, die mit Liebe zum Detail dekoriert wird: Wenn in Schwenningen Fasnet ist, dann lassen die verschiedenen Vereine und Institutionen nicht nur bei Gesang und Stand-Up-Comedy ihrer Fantasie freien Lauf. Sie verwandeln auch diverse Räumlichkeiten in eine einladende Besenwirtschaft, in der für ausgelassene Stimmung gesorgt ist.

Folgende Stüble haben während der Hohen Tage in Schwenningen geöffnet:

(1) Zunftstube der Narrenzunft Schwenningen, Sturmbühlstraße 28, geöffnet am Donnerstag zum Narrenfrühstück um 7.30 Uhr und zur Schunkel-Schorle um 13.30 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr, am Montag und Dienstag ab 17 Uhr.

(2) Narrendorf auf dem Marktplatz, am Donnerstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

(3) Bauchenberg-Hexen Schwenningen, Bar Insider, Bildackerstraße 3, geöffnet am Donnerstag ab 11 Uhr, am Freitag ab 19 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

(4) Weinhaus Hess, Bürkstraße 17, geöffnet am Donnerstag und Freitag ab 14.30 Uhr und Samstag ab 13 Uhr.

(5) Heimatverein Schwenningen, Butterfasshexen im Hans-Jakob-Stüble, Donnerstag ab 17 Uhr.

(6) BSV 07 Schwenningen, BeSenVirtschaft in der Bürkstraße 25, geöffnet am Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr.

(7) Narrenzunft Schwenningen, Ampelfest in der Bertha-von-Suttner-Straße 37, geöffnet von Freitag bis Sonntag.

(8) Gasthaus Fässle, Paul-Jauch-Straße 9, geöffnet von Donnerstag bis Sonntag.

(9) Bierakademie, Fasnet im Vogtshaus, Kronenstraße 24, geöffnet am Donnerstag ab 17 Uhr, am Freitag ab 10 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr.

(10) Urzeitelche Schwenningen, Elchstall in der Silcherstraße 29a, Back to the roots Elchstones Party, geöffnet am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr.

(11) Narrenzunft Schwenningen, Bürkturnhalle in der Bürkstraße 63-65, geöffnet am Sonntag.

(12) Feuerwehr Schwenningen, Ölhäusle an der alten Feuerwache, am Sonntag ab 11 Uhr.