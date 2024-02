Auch in Schwenningen gibt es in diesem Jahr wieder Besenwirtschaften.

Nicht nur in Villingen, auch in Schwenningen laden einige Fasnetstüble ein.

Bauchenberg Hexen: Das Stüble findet sich in der Bildackerstraße 3 und ist vom Schmotzige Donnerstag bis Fasnets-Sonntag täglich geöffnet. Am Donnerstag hat es ab 11 Uhr, am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag und Sonntag ebenfalls ab 11 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, Freitag und Samstag hat das Stüble bis drei oder vier Uhr geöffnet, am Sonntag bis 24 Uhr.

Urzeitelche: Das Stüble der Urzeitelche hat in der Villinger Straße 62/1 am Samstag ab 20 Uhr zur „Flower-Power-Party“ mit Kostümierungspflicht geöffnet. Einlass finden Besucher ab 18 Jahren. Am Sonntag steigt ab 14 Uhr die After-Umzug-Party.

BSV 07 Schwenningen: Das Stüble des BSV 07 in der Bürkstraße 25 hat vom Schmotzige Donnerstag bis Fasnets-Sonntag geöffnet.

Narrenzunft Schwenningen: Die Besenwirtschaft hat in der Bertha-von-Stuttner-Straße 37a von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Schwenninger Heimatverein: Der Schwenninger Heimatverein lädt im Hans-Jakob-Stüble in der Bürkstraße 18 ein. Das Stüble hat von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.