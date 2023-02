52 Am Ende des Programms holt Moderator und Zunftmeister Tobias „Tobse“ Dold alle Akteure des Abends auf die Bühne. Foto: Windhab

Beim Zunftball der Narrenzunft Schramberg findet alles zusammen, was an der Fasnet so schön ist und Spaß macht: Brezelsegen, Narrenhäs und Narrenmarsch, deftiger Humor, launige Bütttenreden, tolle Tanz- und Sketch-Einlagen zum Lachen, am Ende der Tanz bis in den Morgen.









Schon am Anfang des Zunftballs, bei Hanselsprung und Brezelsegen, ging das Publikum aus sich heraus, als würden sich drei Jahre Spannung lösen. Denn der letzte Zunftball war 2020. Die Stadtmusiker auf der Bühne staunten über das wilde Spektakel unten auf dem Parkett.

Beim Einzug der Elferräte bekommen die Zuschauer eine Kurz-Version von „König der Löwen“ vorgespielt. Foto: Windhab

Dann zogen die Elfer in den Saal in tollen Tierkostümen, die Bühne wurde ganz nach dem Motto „König der Löwen“ zur afrikanischen Savanne, Musik und Tanzchoreographie passten zum grandiosen Bühnenbild, das mit seinen leuchtenden Farben die sowieso schon gute Stimmung weiter verstärkte.

Das „Kinderballett von 1998“ findet sich zum spontanen Auftritt ein. Foto: Windhab

Doch weil Disney mit einer rechtlichen Verfügung einschritt, musste Moderator Tobse Dold improvisieren: Es folgte das „alte-junge Kinderballett 1998“, zuerst im Tüll-Röckchen, dann im sexy Slip, der ihnen besser stand. An Tobse blieb es derweil, Disney genüge zu tun und den kleinen Löwen des Bühnenbilds mit der Hoorig Katz zu überkleben.

Darauf folgt das „aktuelle“ Kinderballett. Foto: Windhab

Danach kam das aktuelle Kinder- und Jugendballett auf die Bühne, geleitet von Stefanie Melvin und Steffi Rauch. In hübschen Stewardessen- und Flugkapitänkostümen ging es „ Mit dem Partyflieger zum König der Löwen“ und Fernweh erfüllte den Saal.

Die Elferfrauen singen ihre Variation von „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein“ von Max Raabe. Foto: Windhab

Da stieg Hans-Jörg Dierstein in die Bütt und holte das Publikum mit einer launigen Rede, aber diesmal relativ milde gestimmt, wieder heraus. Machte ihm und eigentlich der ganzen Stadt klar, dass es sinnlos, wenn nicht blöd ist, auf die alten Fasnetszeiten zu blicken, und dass es eigentlich toll ist, wenn die Narrenzunft was auf die Beine stellt und so viele im Saal sind. Auch Narren aus Waldmössingen hätten sich mit Müh dazu durchringen können, einmal im Jahr etwas gut zu finden, was in der Talstadt passiert.

Stefan Link und Hafner Sigger mit ihrer „Flipchart“-Nummer Foto: Windhab

Danach war es Zeit für die Elferfrauen mit dreifachem Schwarzwaldmotiv: Teils als Kuckucksuhren, in kuckucksrotbraunen Kostümen und mit Gutacher Bollenhut zogen sie durch den Mittelgang auf die Bühne. Dort sangen sie ihre Variation von „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein“ von Max Raabe, gefolgt von einer rasanten Tanznummer.

Greta und Jakob Dold erzählen: „Mir sind arme Kinder.“ Foto: Windhab

Dass man sich in die Bütt stellen kann und das Publikum ohne ein einziges Wort zum Lachen bringen kann, schafften dann Stefan Link und Hafner Sigger mit ihrer „Flipchart“-Nummer.

Eine sportliche Top-Leistung zeigen die Turner der SG. Foto: Windhab

Ja, und die Äpfel fallen nicht weit vom Stamm: Greta und Jakob Dold aus der bekannten Schramberger Narrenfamilie erzählten freimütig und zur großen Freude des Publikums, wie so ein Tag dort aussieht: „Mir sind arme Kinder.“

Ein-Mann-Sketch-Einlagen

Tobse Dold machte nicht nur den Ansager, zwischen den Programmpunkten brachte er das Publikum mit seinen typischen Ein-Mann-Sketch-Einlagen zum Lachen, jedes zweite ein „Ui-jui-jui-au-au-au“ wert. Es macht ja auch großen Spaß, mal auf Political Correctness zu pfeifen, an der Fasnet darf man das. Die SG Schramberg zeigte dann mit einem artistischen Showtanz (einstudiert von Anja Brändle und Katja Lohr), dass es in Schramberg auch super trainierte junge Menschen mit toller Körperbeherrschung gibt. Eine Zugabe wurde von ihnen verlangt, genauso wie später vom Zunftballett: Der von Ann-Kathrin Brantner und Lara Kiolbassa einstudierte Tanz hatte mit seiner Choreographie, der Musik und den Farben der Kostüme viel Ausstrahlung und machte richtig gute Laune.

Das Zunftballett hat natürlich auch einen Auftritt.

Beim Sketch „St. Pauli checkt im Bären ein“ musste die „Obine“ im Schramberger Bürokratie-Dschungelcamp gegen Dragqueen Olivia Jones (Achim Bendigkeit) antreten. Denis Bendigkeit moderierte, Eisenlohr gewann, allerdings blickte Partner Dennis etwas skeptisch auf die gewonnene Blumenkrone und Efeu-Boa.

Dorothee Eisenlohr muss im Schramberger Bürokratie-Dschungelcamp gegen Dragqueen Olivia Jones (Achim Bendigkeit) antreten. Foto: Windhab

Furioser Schluss war dann der Kondition verlangende Akrobatiktanz aller (!) Elfer. Danach hieß es zwar nicht „alles Walzer“, wie in Wien, aber die „Schwarzwald Buam“ spielten für alle zum Tanz auf.

Hinter den Kulisen

Bühnenbild

„Kunst-in-Szene-64-Team“: Ute Bauknecht

Musik

Die Schwarzwaldbuam, Ralf Penz

Ton- und Lichttechnik:

Dennis Dieterle

Kostüme/Requisiten:

Zunftballausschuss Achim Schaub

Maske:

Elke Grimpe-Burgbacher und Sabine Hils-Rapp

Ansage:

Tobias Dold

Regie:

Achim Schaub und Tobias Dold