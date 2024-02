Fasnet in Schramberg-Tennenbronn

61 Mit dem Traktor ging es in die Tennenbronner Festhalle zum Ball der Erzknappen. Foto: Benner

Unter dem Motto „Krawall im Stall“ luden die Erzknappen zu ihrem diesjährigen Ball am Abend des Schmotzigen.









Für die Gäste war alles bereit. Bons gab es im Hofladen, Speisen waren am Futtertrog zu finden, Getränke gab es an der Kälbertränke, an der Milchbar oder im Saustall. Bis zum Programmstart sorgte der Musikverein Frohsinn wie üblich für die passende Atmosphäre.