Dicht an dicht wie hier beim Ball der Waldmössinger Narrenzunft vor fünf Jahren wird und soll es in diesem Jahr nirgends zugehen – dennoch haben die Narrenzünfte und -vereinigungen inzwischen einigermaßen klare Vorgaben, anhand derer sie zumindest einen Ausweich-Narrenplan aufstellen können.

Schramberg - Was ist nun an der Fasnet erlaubt und was nicht? "Die aktuelle Situation ist für unsere traditionelle Fasnet nicht einfach. Immer wieder erreichen uns hier neue Regelungen", teilt Fachbereichsleiterin Kultur und Soziales Susanne Gwosch in einem Schreiben den hiesigen Fasnetsvereinen mit, das unserer Redaktion vorliegt. Daher wolle die Stadt ein wenig Hilfestellung geben: "Zur besseren Orientierung" übersende sie den Fasnachtserlass vom 27. Januar und das Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft (AG) Fasnacht vom 1. Februar, schreibt Gwosch.

Keine Umzüge, aber "Einzüge"

Der Erlass aus dem Sozialministerium hatte unter vielen Narren für einen Aufruhr gesorgt. Der Hauptgrund dafür: Fasnetsumzüge wurden in den Alarmstufen strikt verboten. Ein möglicher Versuch, dennoch eine mit Bewegung verbundene Aktion im Freien umzusetzen, wird in dem Schreiben der AG Fastnacht erwähnt. Dort heißt es: "Weiter stellt das Ministerium klar, dass ein gemeinsames Aufsuchen eines zentralen Veranstaltungsortes durch einzelne Fastnachtsgruppen oder ganze Zünfte dann zulässig sein könnte, wenn die Teilnehmer dieses ›Einmarsches‹ oder ›Einzugs‹ die geltenden Corona-Regelungen einhalten und an der Zulaufstrecke keine oder nur marginal Zuschauer stehen würden." Dieser, so wird betont, müsse ein "Annex zur eigentlichen Veranstaltung" sein. Zudem kommt als Schwierigkeit hinzu, dass solche Veranstaltungen, würden sie vorab kommuniziert, Zuschauer anziehen würden – was ja zu vermeiden ist.

Maskenpflicht auch draußen

Weniger die Narrenzünfte sind beim Punkt "Clubähnliche Veranstaltungen" angesprochen, sondern mehr diejenigen, die sich in der Vergangenheit als Betreiber von Besen oder Bars hervorgetan haben – etwa die SG-Handballer, Stichwort "Hababar". Diese Veranstaltungen sind nicht gestattet.

Unter dem Schlagwort "Allgemeine Vorgaben" stehen das altbekannte Hygienekonzept (lüften, Abstand), die umfassende Kontrolle der Zugangsbeschränkungen (2G oder 2G Plus) sowie – was ebenfalls bei vielen Narren aufstieß – eine FFP2-Maskenpflicht sowohl drinnen als auch draußen. Ausnahme: Beim Essen, Tragen einer "weitgehend luftdichten Larve" und wenn es beim Auftritt "unzumutbar ist" – etwa beim Musizieren oder Singen.

Krux im Freien: einzäunen!

Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, worunter klassische Zunft- und andere Bälle fallen, gilt: maximal 50 Prozent der zulässigen Kapazität – bei 2G aber maximal 1500 Personen, bei 2G Plus 3000. Bei Veranstaltungen draußen gilt ebenfalls maximal die Hälfte der möglichen Kapazität – bei 2G liegt die Höchstgrenze bei 3000, bei 2G Plus bei 6000 Besuchern. Was die Umsetzung für Zünfte kompliziert – und für Besucher gegebenenfalls unattraktiv macht: Der Veranstaltungsbereich muss abgegrenzt, noch besser eingezäunt, und der Zutritt umfangreich kontrolliert werden.

"Wir bitten Sie, dies bei Ihren Planungen zu beachten", schreibt Gwosch abschließend. Schwierig ist dabei natürlich die diffuse, sich ständig ändernde Lage: So weist das Sozialministerium in seinem Erlass darauf hin, dass sämtliche erwähnten Regelungen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens stehen und es stets zu kurzfristigen Anpassungen kommen könne.

In Schramberg ist in den kommenden Tagen ein Treffen der Stadt mit Vertretern der Narrenzunft Schramberg anberaumt, bei dem mögliche Veranstaltungen besprochen werden sollen.