So schaurig war das Ritual der Schinderhexen

Fasnet in Schramberg

1 Die Schinderhexen hatten viele Zuschauer zu ihrem Schauspiel am Narrenbrunnen. Foto: Dold

Schaurig, gruselig düster: So zeigten sich die Schramberger Schinderhexen bei ihrem Tanz am Abend des Schmotzigen vor dem Narrenbrunnen.









Vorgestellt wurde dabei die Entstehung der Schinderhexen in Anlehnung an die Geschichte des berüchtigten Schinderhannes alias Johannes Bückler, der um 1800 in der Region sein fürchterliches Unwesen trieb. Diesem wurden sage und schreibe 211 Straftaten angehängt – mindestens.