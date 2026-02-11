Fasnet in Schramberg: Senioren lassen hoorige Katz aus dem Sack

Die Seniorenfasnet im Bärensaal kam wieder einmal gut an. Es herrschte Partystimmung und neben Auftritten, die mit reichlich Humor gespickt waren, ertönten altbekannte Schlagerhits.
„Die Seniorenfasnacht ist dem Rotstift nicht zum Opfer gefallen. Und ich werde sie auch weiterhin verteidigen“, versicherte Schrambergs Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr am Dienstagnachmittag bei der Begrüßung zu Beginn der Seniorenfasnacht im Bärensaal. Sie freute sich, dass Vertreter der Narrenzünfte Schramberg, Sulgen, Waldmössingen, Tennenbronn und der Erzknappen die Gäste mit einem fröhlichen Brezelsegen auf eine „glückselige Fasnacht“ einstimmten.