Fasnet in Schramberg

5 Gut gewappnet für die kommenden Fasnetsjahre sehen sich die Kids des Martin-Luther-Kindergartens nach dem Besuch vieler Narrenfiguren aus Schramberg und Umgebung. Foto: Bieg

Auch wenn Corona und die Ukraine-Krise die Fasnetsstimmung unübersehbar dämpften, immerhin hat das frühlingshafte Wetter den Schramberger Narren, Schülern, Lehrern und Kindern zum Schmotzigen gute Laune beschert.















Schramberg - Erstmals wurden die Schüler und Kindergartenkinder in Sulgen im Freien vom Unterricht "befreit". Der Nachwuchs hatte sich in bunte Kostüme gehüllt und empfing die Hästräger mit großer Geduld. Immerhin hatte er darauf ganze 704 Tage warten müssen, nachdem das Spektakel 2021 ausgefallen war.

Keinesfalls vergessen hatten die Kinder das Singen, wenn auch akustisch etwas gemäßigter als noch vor Corona. Besonders bedauerte die Narrenzunft, dass sie erneut die älteren Mitbürger in den Altenheimen nicht besuchen konnte. Dennoch leisteten Hästräger und Elferrat mit dem Aufmarsch bei sechs Kindergärten und zwei Schulen Schwerstarbeit. Unzählige Male klang aus der mobilen Musikanlage auf Pausenhöfen und Eingangsbereichen der Kindergärten der Sulgener Narrenmarsch, zudem eine stattliche Zahl Hansel, Feurenmoosgeister und Kaffeedohlen im Takt juckten.

Auch eine Hand voll Eckenmoor-Hexen waren dabei, die sich vereinzelt zu kleinem Schabernack trauten. Novum: Die Brezelstangen waren leer. Deswegen brauchten die Schüler und Kindergartenkids aber nicht auf das Laugengebäck verzichten. Dies hatte die Zunft in Kartons mitgebracht und die Verteilung den Erzieherinnen und Lehrern überlassen. Mit viel Beifall wurden die Narren nach einem 20-minütigen Auftritt je Einrichtung verabschiedet.

Tennenbronn sucht den Superstar

"Tennenbronn sucht den Superstar" hieß es beim Open Air auf dem dortigen Schulhof, nachdem die vereinigten Narren alle Schüler befreit hatten. Fein säuberlich nach Klassen getrennt, feierten die Schüler zu einem Programm mit Darstellern aus den fünf Klassen. Die Moderatoren Anne und Jonas gaben die Bühne auf dem Schulhof für die Auftritte frei.

Greta und Elena suchten zuerst die Zipfelmützen der Zwerge aus der ersten Klasse. Auch bei ihren Kameraden Nils und Hannes ging es um selbst gestrickte Pudelmützen, und Emilia spielte ein Lied auf der Flöte. Völlig schwerelos tanzte Finja zu "Major Tom" und die "Blondies" Jana, Nelli, Johanna und Zoe gaben eine Party. Mit Mark Forster waren die Super-Tänzer Jessica, Melina, Emily und Mia "nachts um Drei" unterwegs. Zauberer Leon zauberte ein Ei herbei, aber nur so lange alle leise waren. Annika war auf der Klarinette zu hören und Lotta auf dem Tenorhorn. Joshua trommelte, trötete und sang auch noch im Lummerland.

Mit viel Druck zauberten Lucy und Sina eine Münze in eine leere Flasche, ganz ohne Loch. "Die Chöre singen für dich", behaupteten Sofia und Marie, und Simon ließ sich von einer Klopapierrolle umwickeln. Zum "Koukou Move" animierten die Wurzelknappen Sara und Amelie die Schüler zum Tanzen und danach kommen sich alle Akteure einen Preis abholen.

Märchenfeier bei Berneckschule

Auch die Grundschüler der Berneckschule in der Talstadt hatten die größte Fasnetsfreude. Bei strahlendem Sonnenschein ließen es sich Hansel, Narros, Brüele und Da-Bach-na-Fahrer nicht nehmen, den märchenhaft verkleideten Kindern einen Brezelsegen zu bescheren. So wurden, natürlich coronakonform, auf dem Pausenhof Brezeln sowie Süßigkeiten verteilt. Für die Kinder eine riesen Freude, fiel die Schulfasnet 2021 doch aus. Dennoch hatten auch die Berneckschüler nicht vergessen, wie man eine Brezel ergattert: "Hoorig, hoorig, hoorig isch dia Katz..."

Auch an den Kindis geht’s rund

Tradition muss auch für die Allerjüngsten erlebbar gemacht werden, gerade, wenn sie die Hoorig Katz bisher nur von der Hohenschramberg kennen. Das war eine Herzensangelegenheit des Teams des Martin-Luther-Kindergartens. Wurden die Kinder früher von einer Schar Narren besucht, brachte das Team nun seine eigenen Kleidle mit und machte einen kleinen, aber feinen Narrensprung – bunt gemischt mit Narren aus Schramberg und Umgebung.

Gerade für Kinder, die die ersten Erfahrungen mit der Fasnetstradition machen, war dieser kleine Rahmen genau das Richtige, denn das Wiedererkennen der eigenen Erzieherinnen unter den Masken gab Vertrauen und Sicherheit. Einer ausgelassenen Fasnetsstimmung stand nichts mehr im Wege.

Der Kindergarten Seilerwegle hatte heute aufgrund von corona-bedingtem Personalmangel nur eine Notbetreuung, wovon sich die 20 Kinder nicht beirren ließen: So haben sie alles mit Luftschlangen geschmückt, die später bei einer Disko zu Konfetti wurden. Vom Narrenmarsch bis zum Fliegerlied war alles dabei. Im Bistro gab es für die Kinder Donuts und Miniberliner – nächstes Jahr hoffentlich wieder für alle und mit Hästräger.

Hoorige Türmlebläser sind zu hören

Nach einem Jahr Zwangspause durften schon am morgen die "Hoorigen Türmlebläser" die Tradition fortführen und mit vier Narrenmärschen in alle Himmelsrichtungen vom Rathausturm "ein bisschen Fasnet" einläuten. Bunt verkleidet und mit Instrument und Maske ausgestattet trafen sich Annika Kussberger, Jonas Huber, Peter Flaig, Dominik Dieterle, Christoph Mauch, Jonas Rehm und Felix Urbat um kurz vor acht Uhr, um auf den Turm zu steigen.

Bereits beim ersten Narrenmarsch blieben Passanten rund um das Rathaus stehen, um der närrischen Musik zu lauschen. Nach der Absage in 2021 kümmerte sich Jonas Rehm in diesem Jahr um die Fortführung der "Staub-Chronik" und stellte entsetzt fest: "Es ist nicht mehr genug Staub da für ein weiteres Jahr." Achim Ringwald von der Stadt versicherte, sich im Laufe des Jahres darum zu kümmern. Nachdem alle Musiker wieder heil vom Türmle heruntergekommen waren, wurde am Rathaus noch ein wenig weiter musiziert und die von der Stadt gesponserten Bäckertüte geplündert.

Narrenbaum stellen in Sulgen

Eine kleine oder halbe Fasnet verdient auch keinen großen Narrenbaum. Gemäß diesem Motto stellte die Sulgener Narrenzunft am Narrenbrunnen den etwas klein geratenen Narrenbaum auf. Mit Hilfe eines Autokrans dauerte das Spektakel kaum eine Viertelstunde. Dem nichts ahnenden Betrachter wird es kaum auffallen, dass dem närrisch geschmückten Objekt der Begierde – einige Schaulustige hatten das Prozedere beobachtet – ungefähr drei Meter in die Spitze fehlen.

Es sei denn, er lässt seinen Blick etwas in die Runde schweifen. Denn erfinderisch wie die Narren nun halt mal sind, banden sie den abgebrochenen Teil kurzerhand an einem in der Nähe stehenden Jungbaum fest. Das Malheur war beim Fällen passiert, als der Nadelbaum einen Knick abbekommen hatte.