Nach dem bereits erfolgtem Abstauben ist der nächste anstehende Termin am Samstag, 18. Januar, der Kinderumzug in Weiler. Dann folgt am Sonntag, 19. Januar, die Teilnahme am Jubiläumsumzug der Balthasarhexen Rust.

Nicht entgehen lassen sich die Sulgener am Sonntag, 9. Februar, den Jubiläumsumzug der Tennenbronner Ichbe-Hexen Tennenbronn sowie den Schorenhexenball am Samstag, 15. Februar. Am Samstag, 22. Februar, ist Kinderfasnet in Sulgen mit Umzug und Kinderball.

Zum „Schmotzigen“, 27. Februar, ist Schul-, Kindergarten- und Seniorenheimbesuch sowie am Abend Schnurren. Dazu ist die Zunft bei den Berghexen in der Lothar-Neudeck-Halle eingeladen. Am Samstag, 1. März, ist “Nacht der Kratten” in der Turn- und Festhalle Sulgen, am Sonntag, 2. März, Umzug mit anschließender “After-Umzugs-Party” in der Festhalle.

Am Montag, 3. März, geht es zum Umzug nach Schramberg und tags drauf, Dienstag, zum Umzug Heiligenbronn, bevor an diesem Abend die Fasnet schon wieder verbrannt wird.