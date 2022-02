3 Über einen Kaffee freuen sich die müden Musiker immer. Foto: Riesterer

Der Fasnetsmendigmorgen in der Talstadt beginnt traditionell mit Krach und Geschepper – wenn die Schramberger liebevoll von den Katzenmusik-Gruppen geweckt werden. Ein Erfahrungsbericht eines Teilnehmers.















Schramberg - Der Wecker war am Montagmorgen beileibe nicht mein bester Freund. Allzu lange war ich noch gar nicht im Bett, als er mich unerbittlich wieder aus den Träumen reißt und mich an das erinnert, was da nun in aller Herrgottsfrühe zu erledigen ist: "Um halb Siebene geht’s los", hatte Zunftmeister Tobse Dold abends zuvor vorgegeben. Dieses Jahr wollte der Elferrat auch eine Gruppe zur Katzenmusik stellen. Am Sonntag noch waren alle – ich eingeschlossen – top motiviert, das durchzuziehen. Als ich dann meine müden Knochen aus dem Bett wuchten muss, bin ich mir irgendwie gar nicht mehr so sicher, ob es eine so tolle Idee war.

Waschbrett und Kochlöffel als Instrument

Dazuhin kommt, dass ich mich dann auch noch ein wenig verspäte. Aber Glück gehabt: Beim Laufen zum Treffpunkt ist in der Stadt noch nichts von anderen Gruppen zu hören – ich will ja nicht der Grund sein, dass wir zu spät loskommen. Als Instrument hab’ ich eine Melodica eingepackt – auch wenn ich damit außer "Alle meine Entchen" und "Hänschen klein" nichts spielen kann. Am Treffpunkt angekommen, bekomme ich dann aber sofort ein Waschbrett und einen Kochlöffel in die Hand gedrückt. Das scheint mir dann in der Tat ein besseres Instrument zum ordentlich Radau machen zu sein – die Melodica wird in der Jackentasche geparkt.

Machbarkeitsstudie als Motto

Los geht’s zu einer ersten möglichen Station. Wir lassen es direkt mal ordentlich krachen – aber an Fenstern oder Haustüre tut sich nichts. Ein paar Häuser weiter haben wir dann mehr Glück. Ein paar müde Äugle schauen aus der Türe heraus und Tobse Dold kann stolz unser Motto verkünden: "Wir sind dia Testpersonen für die Bahn, die Strecke wird da wahre Wahn. Schiltach – Schramberg und zurück, das ist des Eisenbahners Glück. Stündlich wird verkehrt, damit die Fahrgastzahl vermehrt. Mir bauen die Strecke auch noch weiter, des wär uff alle Fälle gscheiter. Rottweil – Offenburg im ICE, des wär doch eifach schee. Die Mannschaft stoht au schon parat, nix wird’s auf der Strecke mit dem Rad. Das Tal ist eng und ach, im Weg isch au der wilde Bach. Mir machet die Studie der Machbarkeit, sin pünktlich und allzeit bereit." Dazu gibt’s ein Schramberger Fasnetslied, passend zur Melodie von "Auf der Schwäb’schen Eisenbahne". Zum Lohn bekommen wir ein leckeres Getränk, ehe wir uns mit unserer lauten Version des Narrenmarschs bedanken und weiterziehen.

Was treiben die anderen?

Zwischendurch wird mal schnell das Smartphone gezückt, um im Facebook zu schauen, ob die anderen Gruppen auch schon auf der Gasse unterwegs sind. "Aah, d’ FKKler spiele auch schon", wird nach kurzer Recherche an die Gruppe weitergegeben. Alles in allem müssten mindestens fünf Katzenmusik-Rumziehgruppen im Städtle unterwegs sein, zählen wir auf. Das anschließende traditionelle Bewerten der einzelnen Gruppen auf dem Rathausplatz fiel am Montag aus, um Ansammlungen zu vermeiden.

Besuch bei der Mama

Als nächstes heißt es benehmen, denn es geht zur Mama eines Elfers. Dort gibt es ebenfalls ein leckeres Getränk. Und Butterbrezeln – wunderbar. "Ihr könnet au d Schuh ra tue und ins warme Wohnzimmer sitze", sagt sie. Sie habe extra geheizt. Klingt zwar verlockend. Aber als Katzenmusik-Gruppe bleiben wir natürlich draußen. Wenn man es da warm will, muss man halt mehr spielen. Dennoch gibt die Gastgeberin ihrem Elferbüeble zum Abschied ein Pärle Handschuhe mit – sehr lieb.

Fasnet pur

In der Zwischenzeit hab’ ich mich auch mit meinem Waschbrett ordentlich eingegroovt. Anfangs noch etwas verhalten unterstreiche ich die Songs unserer Gruppe inzwischen lebhaft, rhythmisch stimmig und mit immer mehr Selbstbewusstsein. Sogar der Stiel meines Kochlöffels muss irgendwann dran glauben, so sehr komme ich in Fahrt. Spätestens nach einem tollen Auftritt gemeinsam mit einer anderen Gruppe, die wir zufällig auf dem Rathausplatz treffen, bin ich der Meinung, dass ich ein ausgewiesener Meister auf dem Waschbrett bin.

Dann ist der Katzenmusik-Morgen auch schon vorbei. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal mitzumachen. Es macht, auch wenn man am Anfang vielleicht ein wenig müde Beine hat, einfach einen Heidenspaß. Man macht Blödsinn mit den Leuten, manche grummeln vielleicht und drehen sich im Bett um, doch man merkt: Die meisten freuen sich, wenn sie uns hören oder sehen. Es ist Fasnet pur. Nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Vielleicht kann ich dann ja auch ein drittes Lied auf der Melodica spielen. Oder ich rocke einfach wieder mit dem Brett. Mit dem Waschbrett.