Fasnet in Schramberg: Jetzt geht es auch bundesweit den Bach runter

Die Da-Bach-na-Fahrt in Schramberg sorgt nicht nur vor Ort für Begeisterung: Sogar die Bild Zeitung berichtet jetzt über das traditionsreiche Rosenmontagsspektakel.

Seit Jahrzehnten schon ist die Da-Bach-na-Fahrt für alle Schramberger fest im närrischen Kalender verankert. Was hier selbstverständlich ist, sorgt inzwischen auch weit über die Region, nämlich bundesweit, für Aufmerksamkeit: Sogar die Bild Zeitung hat jetzt über das Rosenmontagsspektakel im Schwarzwald berichtet und stellt die Schramberger Tradition in einem größeren Artikel vor.

In ihrem Beitrag beschreibt die Bild die Da-Bach-na-Fahrt als eine der „ungewöhnlichsten und liebenswertesten Karnevalstraditionen Deutschlands“ – wobei beim Begriff Karneval wohl der ein oder andere Schramberger kurz zusammenzuckt. Im Mittelpunkt stehe dabei das Bild von rund 80 Teilnehmern, die in selbstgebauten Zubern und fantasievollen Gefährten die Schiltach hinunterfahren – angefeuert von zehntausenden Zuschauern entlang der Strecke. Für viele endet die Fahrt klatschnass, für alle sei sie, so die Bild, der unbestrittene Höhepunkt der Schramberger Fasnet.

Auch die Entstehungsgeschichte greift die Boulevardzeitung auf: 1936, aus einer spontanen Idee beim Frühschoppen heraus, sei die Da-Bach-na-Fahrt geboren worden – und habe sich seither zu einem farbenfrohen Spektakel entwickelt, bei dem Kreativität, Humor und ein gewisses Maß an Mut gefragt sind. Besonders betont wird der Erfindergeist der teilnehmenden Gruppen, die ihre Zuber Jahr für Jahr aufwendig gestalten und dabei nicht selten aktuelle Themen oder augenzwinkernde politische Anspielungen aufgreifen.

„Furz-trocka“ oder „Batsch-nass“ ins Ziel

Typisch für die Veranstaltung seien auch die närrischen Rufe, berichtet die Bild: Wer trocken ans Ziel kommt, rufe stolz „Furz-trocka“, wer ins Wasser fällt, schreie „Batsch“, während das Publikum unmissverständlich mit „nass“ antworte. Begleitet wird das Ereignis von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, getragen von Feuerwehr, THW und zahlreichen Ehrenamtlichen.

Der Bericht der Bild Zeitung zeigt, dass die Da-Bach-Na-Fahrt 90 Jahre nach ihrer Entstehung, nicht nur in der Fünftälerstadt, sonder auch weit über die Grenzen Schrambergs hinaus bekannt ist.