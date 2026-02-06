Fasnet in Schramberg: Jetzt geht es auch bundesweit den Bach runter

Die Da-Bach-na-Fahrt in Schramberg sorgt nicht nur vor Ort für Begeisterung: Sogar die Bild Zeitung berichtet jetzt über das traditionsreiche Rosenmontagsspektakel.
Seit Jahrzehnten schon ist die Da-Bach-na-Fahrt für alle Schramberger fest im närrischen Kalender verankert. Was hier selbstverständlich ist, sorgt inzwischen auch weit über die Region, nämlich bundesweit, für Aufmerksamkeit: Sogar die Bild Zeitung hat jetzt über das Rosenmontagsspektakel im Schwarzwald berichtet und stellt die Schramberger Tradition in einem größeren Artikel vor.