Sie ist in Schramberg ein Fasnetssymbol wie es kaum ein anderes gibt: die Hoorig Katz. Majestätisch leuchtet sie wieder von der altehrwürdigen Burgruine Hohenschramberg herab.

Schon Rochus Merz hätte einst sicher auch seine helle Freude daran gehabt: An einer leuchtenden Hoorig Katz an seiner Burg. Nur der Burgvogt aus dem Sundgau musste seinerzeit darauf verzichten. Elektrischen Strom gab es vor 500 Jahren noch nicht und auch die Narrenzunft war noch nicht gegründet.

Aber so können sich zumindest jetzt wieder alle Schramberger an der leuchtenden Katze hoch über der Stadt erfreuen, nachdem der Elferrat jetzt das gute Stück aus dem Fundus geholt, aufgehängt und an die automatische Schaltuhr angeschlossen hat.

Lesen Sie auch

Und da es in diesem Jahr eine etwas längere Fasnetssaison gibt, leuchtet das Symboltier der Schramberger Narren bis in den März den Schrambergern, die des Abends unterwegs sind.

Das Fasnetssymbol hängt. Foto: Narrenzunft

Die wahren Nachtschwärmer indes können sich allerdings nicht an der leuchtenden Katze orientieren – die Burgruine liegt in einem Schutzgebiet, in dem die Beleuchtung reglementiert ist.