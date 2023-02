1 Brezeln gerettet: Schrambergs Abteilungskommandant Patrick Wöhrle (links) kam am Sonntag dem Hanselausschuss der Narrenzunft zur Hilfe. Foto: Bendigkeit

Zu einem Fasnets-Einsatz ist es am Sonntagmittag für die Schramberger Feuerwehr gekommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Heilig’s Blechle – oder besser heilig’s Brezele? Das wäre „fast in d Hos gange“, sagt Achim Bendigkeit und lacht. Der Hanselmeister der Narrenzunft Schramberg hat am Sonntag im Vorfeld des Hanselsprungs ungewollt ein kleines Abenteuer durchlebt, auf das er sicher gerne verzichtet hätte – glücklicherweise war die Schramberger Feuerwehr zur Stelle und half in der Not.

Aufzug macht dicht

Was war passiert? Mittags kam die Brezel-Lieferung am Rathaus in Schramberg für den später am Nachmittag stattfindenden Brezelsegen des Hanselsprungs an. Als das leckere Gebäck – ein jeder weiß, die Hanselsprung-Brezelsegen-Brezeln sind die besten des ganzen Jahres – im Rathaus in den Aufzug geladen wurde, kam es zu einem technischen Defekt. Die Aufzugstür war zu, die Brezeln drin – die Brezeln weg.

Fabian Kohlmann weiß Rat

Nach kurzem Überlegen, Hin und Her mit den anwesenden städtischen Mitarbeitern griff der Hanselmeister zum Telefon und rief die Feuerwehr um Hilfe. Patrick Wöhrle und Fabian Kohlmann hätten dann glücklicherweise gewusst, wie die Not-Sperrung des Aufzugs aufgehoben werden kann, erzählt der Hanselmeister.

„1250 Brezeln im Aufzug und keiner kommt dran. Die Hansel hätten mir g’hörig den Kopf abgerissen“, kann Bendigkeit kurz nach dem Schreckle schon wieder drüber scherzen – und der Hanselsprung mit Brezelsegen kann kommen – gut, dass im Rathaus-Aufzug in solch einem Fall keine automatische Sprenkleranlage für eine gute Durchnässung sorgt.