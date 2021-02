Fasnet in Schramberg Fundus-Team der Narrenzunft gewährt Einblicke

Wenn dann gegen Jahreswechsel die ganzen Narrentreffen anstehen, geht es richtig los. "Dann kommen die Verkäufer bei uns vorbei und holen sich die Materialien wie Mäskle oder Pins, die sie bei den Treffen für die Narrenzunft an den Narren bringen. Da müssen wir natürlich stets auf die Bestände achten", erklärt Brändle. Diese Materialien können jederzeit bei dem Trio erworben werden. Dieses Jahr – ohne Veranstaltungen sollte dann ja wenigstens die Stadt närrisch geschmückt sein – ist es ihnen ein großes Anliegen, noch die eine oder andere Narrenfahne mit der Hoorig Katz unters Fasnetsvolk zu bekommen, sodass diese aus einem Fenster oder an einer Hauswand der Talstadt bestaunt werden kann. "Wir haben noch genügend da", sagt Brändle und lacht.

Seit 2009 im Tös

Neben den Zunft-Artikeln gehört der Verkauf von Narren-Utensilien zu den Aufgaben: beispielsweise Körbe für Bruele, Taschen für Narros oder Brezelstecken für Hansel. "Wer ein ganz neues Kleidle möchte, kann uns natürlich auch ansprechen. Wir vermitteln dann gern den Kontakt zu einem der Maskenschnitzer oder Kleidlesmaler", sagt Kohlen. Vor allem aber diejenigen, die erst mal eine Fasnet lang ein Kleidle ausprobieren möchten, sind bei den Dreien an der richtigen Stelle. "Wir verwalten die Narrenkleidle, die der Zunft gehören. Da sind natürlich auch historisch bedeutende Stücke dabei, die nicht ausgeliehen können", erklärt Merk, während Brändle die Maske des Bach-Hansels, dem Prototypen des Bach-na-Fahrers als Beispiel aus einer Kiste holt und stolz hochhält.

Seit 2009 befindet sich der Fundus der Narrenzunft in der Immobilie an der Tösstraße 28 am Talhang zur Geißhalde. Der Umzug in das ehemalige Feuerwehrmagazin der Firma Junghans –­ in alten Zeiten gab es dort wohl auch mehrere Garagen für die Dienstwagen der Junghans-Direktoren – war nicht mehr zu umgehen, nachdem der Vorgänger-Ort, die hintere Burgschule, im Jahr 2008 einen herben Wasserschaden erlitten hatte. Während die Narrenzunft auf der Suche nach einer neuen bleibe war, stellte die Stadt als Interimslösung das ehemalige Gebäude der Stadtwerke am Hammergraben zur Verfügung, dass nun das Stadtarchiv beheimatet. In der Immobilie im Tös befindet sich auch das Zuberkeller genannte Lager der Gefährte für die Bach-na-Fahrer, dazu Gerüstmaterial, Umzugswagen und – wenn sie nicht gerade von der Hohenschramberg aus über die Talstadt wacht – die Hoorig Katz.

"Wir bekommen häufig gesagt, dass es so schwierig sei, vor der Fasnet noch ein passendes Paar Kinderstiefel für einen jungen Bach-na-Fahrer zu Organisieren. Bevor man irgendetwas lange suchen muss, lohnt es sich immer erst einmal, bei uns nachzufragen", rät Brändle. Um künftig bei solchen Anliegen schnell helfen zu können, braucht es über das, was vorhanden ist, einen Überblick. Und an dieser Stelle setzt das "Jahresprojekt für 2021" an, wie die drei Ausschuss-Mitglieder es bezeichnen. Den Anfang macht: eine große Inventur.

Ein Kistle für jede Maske

Dazu stellen sie derzeit jeden Schrank auf den Kopf, sichten, dokumentieren und nummerieren alles, was sie finden. Kohlen erklärt den Vorgang am Beispiel einer Maske: "Wir fotografieren sie von vorn und von der Seite, dann kommen die Fotos mit einem Datenblatt inklusive Informationen etwa zum Jahrgang, Schnitzer und einer Registrierungsnummer in einen Ordner." Jede einzelne Maske bekommt von dem Schreiner zusätzlich ein eigenes gefüttertes Holzkistle mit der gleichen Registrierungsnummer zur Verwahrung.

Auf jenem Datenblatt wird dann auch vermerkt, wer wann die Maske oder das Kleidle ausgeliehen hat. So bleibt stets alles im Überblick. Auch für den Fall etwa eines Brands ist eine Lückenlose Dokumentation das A und O, wissen die drei Verantwortlichen.

"Wenn wir mit der Sichtung und Registrierung durch sind ist unser Ziel, den Fundus im Lauf des ganzen Jahres einmal im Monat samstagnachmittags für einige Stunden zu öffnen. Dann können an einem Kauf oder einer Leihe Interessierte rechtzeitig mit ihren Anliegen zu uns kommen – und es bricht keine Hektik kurz vor der Fasnet aus", erklären die Männer vom Fundus.