Fasnet in Schramberg: Das war bei der Nacht der Schnupfelfinger geboten

Fasnet in Schramberg

21 Gesang, Witz und Musik waren Trumpf an diesem Abend. Foto: Benner

Bereits bevor das kleine Örtchen Schnupfelfingen seine Tore in der Szene 64 öffnete, kamen noch schlaflos Umgetriebene herbei, um die letzten Eintrittskarten zu ergattern.









Conférencier Thomas Kuhner durfte folglich nahezu ganz Schnupfelfingen im Saal begrüßen. So auch Gäste der Partnerstädte Schramberg: Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und aus Lachen in der Schweiz Emil Wodli und Daniel Heinrich. Sogar aus Wolterdingen und dem Remstal kam Besuch. Da der Papst krankheitsbedingt verhindert war, kam aus Rom anderer Besuch in Person von Pfarrer Michael Jonas angereist. Nur wenige neue Gesichter waren dabei. Doch keine Panik – seit 2008 stellt Ikone „Hans“ das Brauchtum um den ersten Schogadatscher vor.