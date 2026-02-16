Fasnet in Schramberg: Da-Bach-na-Fahrt begeistert beim 90. Jubiläum – das sind die tollsten Bilder

Rund 30 000 Zuschauer feiern die 90. Da-Bach-na-Fahrt bei überraschend trockenen Wetter. Doch die volle Schiltach und 8,5 Grad Wassertemperatur fordern die Fahrer.
Werden ausgerechnet zur Jubiläums-Da-Bach-na-Fahrt nicht nur die Fahrer, sondern auch die Zuschauer „batsch-nass“? Der Wetterbericht hatte Regen angekündigt – doch pünktlich zum Start um 13 Uhr reißt der Himmel auf. Statt Regen gibt es Sonnenschein, und die rund 30 000 Besucher haben direkt gute Laune – oben, unten, vorne, hinten, rechts und links.