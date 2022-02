4 Jörg "Oele" Fehrenbacher und seine "sym-badischen" Begleiter aus Hornberg Foto: Kiolbassa

Die Konzertmuschel im Park der Zeiten hat sich in eine Fasnetsbühne verwandelt. Der Da-Bach-na-Fahrer-Ball machte das am Fasnetsfreitag möglich.















Link kopiert

Schramberg - Ein bisschen wie früher hat sich der diesjährige Hausball der Da-Bach-na-Fahrer angefühlt. Trotz Corona-Regelungen gelang es ihnen, einen schönen und abwechslungsreichen Open-Air-Ball zu organisieren. Das bunte Programm an der Konzertmuschel im Park der Zeiten enthielt mehrere Gesangsnummern, bei denen die Da-Bach-na-Fahrer ihr musikalisches Talent unter Beweis stellten. Mit viel Witz und Charme führte Matthias Dold die Gäste durch den "Maskenball"-Abend.

Lagerfeuer-Medley und Mallorca-Sänger

Das Programm eröffneten Falko Nadler und Sebi Wilhelm mit einem Fasnets-Lagerfeuer-Medley. An Gitarre und Cachon begleiteten sie ihren Gesang unter anderem zu den Melodien von "Hulapalu", "Du bist mein Glück" und "Es goht d‘ Bach na". Til Sauer sorgte als Lorenz Büffel aus Mallorca für Stimmung unter den Gästen. In seinem Song über die Da-Bach-na-Fahrt erklärt er, was alles zur Vorbereitung für einen guten Start dazugehört, beim Refrain zu "Kanal voll" sangen dann alle begeistert mit.

"I am so sweet", sagt das "Gutsle"

Als kleinster Da-Bach-na-Fahrer der Welt brachte Siegfried "Siggi" Brändle mit Zuber und Babyhaube die Gäste zum Lachen. "I am so sweet" meinte auch Gutsle "Nucki" Schmieder und erklärte, es sei "schleckig und wenn’s drauf ankommt auch sehr bäbbig". Es berichtete von seinen Erlebnissen als "Gutsle" im vergangenen Jahr ohne Fasnet, denn so ein "Gutsle" hat an Fasnet Hochsaison. Dem neuen Zunftmeister Tobias Dold prophezeite das "Gutsle" bessere Zeiten: Er solle "nicht verzagen, seine große Stunde wird noch schlagen." Mit einer imposanten Gesangseinlage verabschiedete sich das "Gutsle" mit den Worten: "Ich will zurück, ich will zurück an den Berneckstrand." Auch Nicolas Knebel und Micha Neff erfreuten ihr Publikum mit einer Gesangsnummer.

Unterhaltung der "sym-badischen" Art

Jörg "Oele" Fehrenbacher und seine "sym-badischen" Begleiter aus Hornberg legten eine heiße Tanz- und Gesangsnummer aufs Parket, mit der sie ihr Publikum herzhaft zum Lachen brachten. Mit Besenstielen als Gitarre und Mikrofon gingen sie auf der Bühne zu Hits wie "In the Jungle" und "Macarena" ab. Mit ihrer "sym-badischen" Art sorgten sie für heiter-fröhliche Stimmung unter den Gästen. Martin "Kuma" Kuhner verkündete als Karl Kirchenbach Neues von der aktuellen Corona-Mutante "Fasnet", "die inzidiert in Schramberg-Tal und geht seit dem Schmotziga viral". Leider musste er auch bekennen, dass "aus Lauterbach noch nie was Gutes gekommen" sei. Zuletzt bat er die Gäste: "Treibet‘s bunt und bleibet bitte alle gesund".

Ahornbaum sucht "Baumfrau"

Auch Tobias Wernz, der als Ahornbaum verkleidet auf der Suche nach seiner "Baumfrau" die Bühne betrat, brachte seine Zuhörer mit seinem Baumwitz-Wissen zum Schmunzeln. Schimpfend und johlend rannte Tobias "Tobse" Dold als Oma verkleidet über den Platz vor der Konzertmuschel. Er sei im Schlaf gestört worden und wolle sich die "Jungs und Mädels" mal aus der Nähe ansehen. Mit viel Witz und Charme berichtete Oma "Tobse" aus ihrem Leben, von der Hochzeitsnacht und anderen schlüpfrigen Gegebenheiten.

Karl von Lauterbach ist zu Gast

In seiner Büttenrede über das Gendern erzählte Sven "Smörf" Kindler von "herrenlosen Damenkoffern", die zu "damenlosen Herrenkoffern" werden. Als Karl von Lauterbach unterhielt Bernd Dieterle die Gäste aufs Feinste und berichtete von Covid-Verwechslungen mit Tofu und dem Verhältnis zwischen Partys und Alkoholikern vor und während der Pandemie. Seine Rede würzte er mit kurzen Gesangseinlagen, bei denen er sich auf der Gitarre begleitete. Die letzte Gesangsnummer des Abends kam von Simon King, der einen Song darüber geschrieben hatte, wie sehr er die Da-Bach-na-Fahrt vermisse und sich ständig frage: "Wo ist mei‘ Bach-na-Fahrt?"

"Wetten dass?" zum Abschluss

Den Abschluss des Programms bildete eine kleine Runde "Wetten dass?" geleitet von Sven Kindler. Ingo Fedesen musste anhand des Klangs vier seiner Da-Bach-na-Fahrt-Plaketten den richtigen Jahren zuordnen. Seine Wettpaten Martin Kuhner und Tobias Dold wetteten dagegen. Da Fedesen die Wette letztendlich gewann, löste Dold seine Wettschulden und sprang mit seinen Langlaufskiern elegant vom Bühnenrand.

Im Anschluss an das offizielle Programm feierten die Da-Bach-na-Fahrer noch gemeinsam bis in den frühen Morgen.