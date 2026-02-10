Fasnet in Schramberg: „Batsch – Nass“ zur Da-Bach-na-Fahrt? Meteorologe erwartet „Ekelwetter“

Unbeständiges Wetter mit Regen und Kälte prägt die Hohen Tage in Schramberg. Zu den Hochzeiten der Fasnet müssen sich die Narren auf nasse Bedingungen einstellen.
Kleidle an, Maske gerichtet – und am besten gleich den Schirm dazu: Die Schramberger Fasnet steht vor der Tür. Die Vorfreude auf die Hohen Tage ist riesig, doch das Wetter kündigt sich pünktlich zur Fasnet von seiner besonders launischen Seite an. Regen, Schneeregen und sogar Schneeschauer begleiten das närrische Treiben fast durchgehend – es scheint, als würden in diesem Jahr nicht nur die Da-Bach-na-Fahrer nass werden.