Fasnet in Schramberg

14 Sechs Prüflinge mussten sich der Prozedur unterziehen – es sind jedes Jahr sechs, so dass es sein kann, dass ein Neufahrer nicht gleich im ersten Jahr seines Fahrens getauft wird. Foto: Fritsche

Fünf Erstfahrer haben die Prüfung geschafft.









Am Abend vor der Bach-na-Fahrt findet traditionell die Taufe der Erstfahrer statt: Abgeholt wurden die mutigen Täuflinge vom Neptun (Tobias Wernz) am Bach-na-Fahrer-Zuber des Narrenbrunnens und zum Kirchenbach an der Kirche St. Maria geführt.