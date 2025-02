Neue „Azubis“ hat der Schonacher Narrenrat. Der Nachwuchs erklärt im Gespräch, was ihn zum Mitmachen bewegte.

Während viele Vereine mit Nachwuchsproblemen kämpfen, blickt die Narrenzunft Schonach stolz auf eine andere Entwicklung: Sechs junge Männer bereichern als neue „Azubis“ den Narrenrat. In den kommenden zwei Fasnachts-Kampagnen werden sie den Rat begleiten und mit frischen Impulsen verjüngen.

Das bewährte Konzept, Anwärter zwei Jahre lang ohne offizielle Funktion in alle Sitzungen und offiziellen Veranstaltungen einzubinden, erweist sich erneut als Erfolgsrezept, teilt die Zunft der Geißenmeckerer in einem Schreiben mit. Im Gespräch stellen sich die „Azubis“ vor und erzählen, was sie antreibt.

„Jetzt möchte ich hinter die Kulissen schauen“

Jakob Ringwald, 23, ist Vermessungstechniker bei der EGT und Feuerwehrmann. „Ich bin erst seit einem Jahr in der Zunft, aber ich war sofort begeistert. Die Fasnet bringt so viel Freude, und ich wollte schon immer mehr dazu beitragen. Jetzt mit meinen Kollegen dabei zu sein, macht das alles noch besser“, sagt Ringwald. Denis Zolnai, 23, arbeitet als Zerspanungsmechaniker bei BIW und ist auch Feuerwehrmann. „Ich bin mit meiner Familie schon als kleiner Junge zur Fasnet gekommen. Jetzt möchte ich mal hinter die Kulissen schauen und aktiv mitgestalten. Dass wir Azubis fast alle schon lange Teil der Narrenzunft sind, macht es noch schöner. Für mich ist das ein echtes Highlight“, so Zolnai.

Paul Kienzler ist mit 19 Jahren einer der Jüngeren in der Runde und mitten in seiner Ausbildung zum Metallbauer. „Ich bin praktisch ins Narrentum hineingeboren. Mein Vater ist der aktuelle Ozumei, und schon mein Opa und Uropa waren in der Zunft aktiv. Seit ich klein bin, trage ich das Häs. Für mich ist das ein Teil Familie und Tradition. Der Narrenrat war für mich daher der logische nächste Schritt“, sagt Kienzler.

Der älteste Azubi ist 24 Jahre alt

Tim Schilli ist mit 24 Jahren der Älteste. Als „Bierkutscher“ bei Getränke Nock, Feuerwehrmann und Torwart bei der SG Schwarzwald-Union hat er bereits einen vollen Terminkalender. „Die Fasnet begleitet mich seit meiner Kindheit. Ich war immer ein stolzer Geißenmeckerer, und mein Bruder erzählte mir, wie besonders es ist, im Narrenrat mitzumachen. Das hat mich überzeugt. Ich finde es großartig, dass wir Azubis diesen Weg zusammen gehen. Das wird sicher eine coole Zeit!“, so Schilli .

„Fasnet ist für mich mehr als nur ein Fest“

Marcel Burger, 21, ist Elektroniker bei der EGT und spielt auch Fußball bei der SG Schwarzwald-Union. „Für mich ist sie ein Stück Heimat. Ich bin von klein auf dabei, das liegt bei uns in der Familie. Jetzt im Narrenrat mitmachen zu können, ist etwas Besonderes – vor allem, wenn man das mit guten Freunden erlebt. Und mal ehrlich, wenn nicht jetzt, wann dann?“, erklärt Burger.

Erster Auftritt beim Zunftabend

Tristan Zolnai ist 19 Jahre jung und macht eine Ausbildung zum Industriekaufmann. „Ich möchte mich engagieren und etwas bewegen. Die Fasnet ist für mich mehr als nur ein Fest – sie ist ein Stück Kultur, das ich aktiv mitgestalten möchte. Und in dieser Gemeinschaft etwas zu verändern, ist eine tolle Gelegenheit“, meint Zolnai.

Das erste Mal in seiner Funktion als „Azubis“ des Narrenrats kann man den Nachwuchs am Zunftabend an diesem Samstag, 22. Februar, im Haus des Gastes erleben.