Der Zunftabend in der Uhrmacher-Ketterer-Halle verspricht wieder jede Menge närrischen Klamauk. Am Mittwoch, 26. Februar, setzen die Weihermänner zum Weihersprung an.

Die Narrenzunft Schönwald lädt zum Schönwälder Zunftabend am Samstag, 22. Februar, in der Uhrmacher-Ketterer-Halle ein.

Es wird ein buntes Programm unter Mitwirkung der Narrenzunft Schönwald, Schönwälder Hexen- und Narrengruppen, Frauen-Fasnet-Gruppe Schönwald und Martin Moser geboten. Für Stimmung, Unterhaltung und Tanz sorgen wieder „die weltweit bekannten Los Amigos“. Nach dem Programm öffnet die Backstage-Bar auf der Bühne sowie die Bar im Untergeschoss. Beginn des Narrenabends ist um 20 Uhr, die Halle öffnet um 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse für acht Euro erhältlich.

Lesen Sie auch

Rathaussturm und Schlüsselübergabe

Weiter geht es im Fasnetprogramm in Schönwald am Mittwoch, 26. Februar, mit dem Weihersprung der Weihermänner. Am Schmutzigen Donnerstag, 27. Februar, startet der bunte Kinderumzug mit dem Aufhängen der Fasnetpuppe am Narrenbrunnen, dem Rathaussturm und der Schlüsselübergabe. Anschließend ist närrisches Treiben in der Uhrmacher- Ketterer-Halle. Beginn des Umzugs ist um 14.30 Uhr in der Amselstraße.

Der Fasnetsonntag-Umzug am 2. März startet ebenfalls in der Amselstraße, jedoch bereits um 14 Uhr. Wie in den Vorjahren gibt es eine Prämierung der Umzugsteilnehmer (Einzel/Paare/Gruppen). Preisverleihung ist nach dem Umzug in der Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Unsere Empfehlung für Sie Fasnet in Schönwald Narren feiern Start in die fünfte Jahreszeit In Schönwald weckt man die Fasnet seit einigen Jahren am Vorabend des Dreikönigstags.

Am Fasnetdienstag, 4. März, wird zum Fasnetverbrennen mit Kehraus ab 19.30 Uhr am Narrenbrunnen eingeladen.