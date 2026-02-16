Fasnet in Schömberg: So war der Bolanes am Sonntag

Wer sie einmal gesehen hat, kommt immer wieder: Der Bolanes in Schömberg macht süchtig – denn so ein schönes, altüberliefertes Brauchtum erlebt man nur selten.
Obwohl das Wetter mehr als trostlos war, lockte der Tanz, den die unzähligen Maskierten auf dem „Lalle“, wie die Schömberger ihren Marktplatz nennen, vollführten, aufs Neue eine unzählbare Menge an Menschen ins „Städtle“. Die meisten hatten vorgesorgt, sich in dicke Jacken gemümmelt und Mützen aufgesetzt. Warm, und zwar ums Herz, wurde es sicher den Einheimischen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht mitjucken konnten, schließlich bedeutet die Fasnet für sie Heimat.