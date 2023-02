8 Die Schiltacher Schnurrgruppen des Jahres 2023 Foto: Ziechaus

In Schiltach haben fünf Schnurrgruppen und am Abend auch die Stadtkapelle mit vollem Programm ihr feierwütiges Publikum in insgesamt elf Lokalen begeistert.















Schiltach - An mehreren neuen Spielorten traten auch sechs neue Schnurrer in den Gruppen auf; so wechselte Kaffeebohne Susanne als Sch(w)atzbase vom Platz hinter der Theke auf die Bühne davor und schmierte einigen Pechvögeln gereimten "Honig ums Maul". Die Energiespar(sch)lampen waren in der Konstellation "z’sammagewürfelt zu eira Fraktion", fuhren mit Lizzy nach Freiburg zu Ikea und fanden im Restaurant nur 50 Köttbulla. "Sag mir, wo die Möbel sind, wo sind sie geblieben?", wollten auch die närrischen Zuhörer im Bachbeck wissen. Bei Törtchen und Tapas bewegte Stefan Wolber und sein gelbes Team, wohin der Taucher in der Schiltach abgetaucht war und wo er wohl wieder auftauchen könnte.

Vieles auf die Schippe genommen

Klar ist für Siggi jedes Jahr ein Besuch auf dem Friedhof zum Anstoßen mit all ihren Bekannten. "Ich zähle täglich meine Sorgen" unterstützte das Publikum mit mitfühlendem Gesang ihre Erinnerungen mit "a Flaschl Wein". Nur "zum unterhalte kamen drei Weiber un’ an Alte" und erzählten von "einer Sach’, die man nur einmal macht".

Matthias hatte bei seiner Hochzeit guten Grund zum Feiern mit Pina Colada die ganze Nacht. Der Trip zur Hochzeit auf dem Rossberg wurde zum "off road Trip" für Norbert und Erika im Lancia. "Er gibt Gas, er gibt Gas", aber nicht "uff der Straß’", sondern offroad im dichten Wald und bei Regen im Morast. So stehen sie bald "völlig losgelöst von der Erde" und wünschten sich zurück nach Westerland, bis zum Morgen, als raus aus dem Funkloch das Enkeltaxi auftauchte.

Auch Themen aus der Politik

Da ist die Lebenssituation schon viel einfacher bei den Stadtbruckpennern: Sie waren zwei Jahre "weg von d’Brück", aber jetzt wieder zurück – und erfahren auf jeden Fall, von der Fünf-Sterne-Leichenhall geht’s direkt ins Paradies. Um mit dem Wiener Zentralfriedhof zum Vergleiche fehlen nur "ein paar prominente Leiche". Mit Wolfgang Ambros könnte in die Realität helfen "zwickts me egal wohin". Beim Silvesterzug in Schiltach gehen die Lichter aus, so ist es gewollt in jedem Haus. Aber in diesem Jahr der Sparsamkeit leuchtet auch der Christbaum am Rathaus breit. Und selbst in "Schotterlos-City Schenkenzell strahlt’s Licht um Fünfe noch taghell". Dazu passt die Bahn-Reaktivierung, gefördert von der Regierung. Doch mit Christian Anders fährt ein Zug nach nirgendwo, als Passagier ein Schramberger Narro.

Die Schnurrer hatten wieder alle stadt- und weltbewegenden Geschichten zum Singen und zum Dichten in Verse gepackt und für ihr Publikum ausgesackt.