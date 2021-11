2 Der neue Zunftrat mit Alexander Götz (von links), Andrea Götz, Teresa Jehle, Carmen Ferreira, Stefan Wolber, Alexandra Vondrach, Bettina Jehle, Christoph Hagmann und Eyleen Richter. Es fehlt Fabian Armbruster. Foto: Narrenzunft

Düstere Aussichten für Fasnetsfreunde: Die Narrenzunft Schiltach sagt das traditionelle Seifenkistenrennen und den Umzug am Fasnetssonntag für 2022 frühzeitig ab. Wie es mit dem Schnurren aussieht, ist noch unklar.















Schiltach - Die Narrenzunft Schiltach hat nun ihre Hauptversammlung im Schützenhaus abgehalten – und dabei mit Schießen begonnen. Um 20.11 Uhr dann begrüßte Zunftmeister Stefan Wolber die Mitglieder sowie Ehrenzunftmeisterin Sabine Bösel und Ehrenzunfträtin Ursula Mayer zur offiziellen Versammlung.

Zunftstube abbezahlt

Wolber erinnerte – in gewohnter Reimform – an die Fasnet. Gute Nachrichten hatte Kassiererin Eyleen Richter: "Unsere Zunftstube ist abbezahlt" verkündete sie, was die Mitglieder mit viel Applaus feierten. Richter dankte allen für den Arbeitseinsatz, der noch immer geleistet werde. 2023 allerdings stehen der Narrenzunft umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Außenfassade und am Dach des Gebäudes in der Schenkenzeller Straße 12 ins Haus. Susanne Schmider und Ingrid Spiegl bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Ehrenzunftmeisterin Bösel dankte "für die gute Arbeit im Verein" und freute sich wieder über mehr junge Narren in der Zunft.

Weniger erfreulich waren die Neuigkeiten, die Stefan Wolber mit Blick auf die Fasnet 2022 zu verkünden hatte: In einer Gremiumssitzung in der vergangenen Woche habe sich die Narrenzunft entschieden, das traditionelle Seifenkistenrennen und den Umzug am Fasnetssonntag für das kommende Jahr abzusagen. "Grundsätzlich werden keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden", teilt die Zunft mit. Es werde jetzt überlegt, ob in der Narrenzunft intern etwas auf die Beine gestellt werde. Erste Ideen gebe es schon.

Städtle wird trotzdem närrisch geschmückt

Ganz ohne Fasnet geht es aber auch 2022 nicht: Die Häsausgabe soll am Samstag, 8. Januar, erfolgen; abends ist die Aktivenversammlung geplant. Eine Woche später, am 15. Januar, soll das Städtle wieder närrisch geschmückt werden. "Ob das Schnurren 2022 in einer anderen Form stattfinden wird, ist noch ungewiss", schloss Wolber mit einem dreifach kräftigen "Narri Narro" die Sitzung.

Info: Wahlen, Ehrungen und Verabschiedungen

Der neue Zunftrat: Zunftmeister Stefan Wolber, Stellvertreterin Alexandra Vondrach, Kasse Eyleen Richter, Stellvertreterin Bettina Jehle, Schriftführerin Teresa Jehle, Sportwart Christoph Hagmann, Zeugwart Carmen Ferreira sowie die Zunfträte Alexander Götz, Andrea Götz und Fabian Armbruster.

Für fünf Jahre Mitgliedschaft wurde Corinna Heubach mit dem Bronze-Orden geehrt. Den Gold-Orden für 20 Jahre bekam Roger Staudt. Als Zunftrat und Festwirt wurde Sascha Ferreira verabschiedet.