1 Die Egehaddel freuen sich auf eine "hoffentlich unbeschwerte Fasnet 2023". Foto: Verein

Die Egehaddel sind gerüstet für die anstehende Fasnet. Dafür ist nicht zuletzt das neue Vorstandsteam verantwortlich.















Schiltach - Einige Neuerungen haben sich beim Narrenverein Egehaddel ergeben. Eine große Mitgliederschar fand sich vor Kurzem im Vereinsheim am Marktplatz ein. Vorsitzender Jens Wolber begrüßte die Teilnehmer in Reimform und blickte auf die vergangenen zwei Fasnetsjahre zurück. Während Corona der Fasnet 2021 "komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht" hatte, waren 2022 wenigstens ein vereinsinterner Umzug auf dem Hoffeld und etwas närrisches Treiben am Fasnetssonntag im Städtle möglich, so Wolber.

"Der spontan ins Leben gerufene Malwettbewerb für die kleinen Narren war ein voller Erfolg", freuen sich die Egehaddel über ihre Aktion. Ein großer Höhepunkt sei auch für den Verein die Deutschland Tour mit Halt im Flößerstädtchen gewesen und auch der Bauernmarkt im Oktober ist fester Bestand des Terminkalenders. "Großer Dank galt unserem Festwirt Felix Müller, Hakan Zahal und Markus Müller, die für die Organisation der beiden Events verantwortlich waren sowie den ganzen fleißigen Helfern", lobte der Egehaddel-Chef. Trotz Corona hat der Narrenverein ein Plus in der Kasse. Das sei dem "tollen Engagement und Zusammenhalt der Mitglieder" zu verdanken, teilt der Verein mit.

Wechsel in der "Chefetage"

Bei den Wahlen kam’s zu einem ordentlichen Stühlerücken. Nach 20 Jahren verabschiedete sich Mike Sauer aus dem Vorstand. Er gab das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden ab und in jüngere Hände. Egehaddel-Chef bleibt Jens Wolber, sein neuer Stellvertreter ist Nico Hentschlofski. Um die Finanzen kümmern sich Frank Staiger und Andrea Jähn, Schriftführer sind Christoph Herrmann und Ariane Behrens. Für die Häs zuständig sind Aylin Zahal und Alice Müller, Festwirt bleibt Felix Müller und die Jugendarbeit betreuen Diana Zahal sowie Lucy Hentschlofski. Der eingeläutete Generationenwechsel soll "in den kommenden Jahren weiter vollzogen werden", so der Verein.

Fasnets-Warm-Up am 11.11.

Nach der Ehrung verdienter Mitglieder gab’s einen Ausblick auf anstehende Termine . So laden die Egehaddel Feierfreudige heute, Freitag, zum "Fasnets-Warm-Up" ins Vereinsheim, am 2. Dezember beteiligen sie sich am Schiltacher Advent und laden am 28. Dezember zur Fackelwanderung ein. Außerdem freuen sich alle "auf eine hoffentlich unbeschwerte Fasnet 2023".