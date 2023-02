Fasnet in Schenkenzell

17 Der Hemdglunkerumzug zieht am Feuerwerk der Halden-Hexen vorbei. Foto: Rahmann

Beim Umzug der Hemdglunker mit Feuerwerk, Narrenbaumaufstellen und anschließendem Ball kam es auch zur Schlüsselübergabe am Rathaus – wo eine angebliche Sparpolitik aufs Korn genommen wurde.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Narrenvater Luis Krautmann prangert eine angebliche Sparpolitik von Bürgermeister Bernd Heinzelmann an: Personaleinsparungen im Rathaus und der Kindergarten im Ortskern, auf den die Bürger lange warten mussten, bringt er zur Sprache. Die Lacher im Publikum hat er auf seiner Seite, als er parodiert: „Im Rathaus selber, wo er waltet, bleibt jede Heizung ausgeschaltet. Doch isch’ ok, dert so zu geizen, im Schlofzimmer sollsch eh net heizen.“

Krautmann fordert Heinzelmann auf, seine weiteren Sparpläne offen zu legen – dieser bleibt einer Antwort nicht verlegen: Stadtradeln statt Autofahren propagiert er, denn neben der Feinstaubbelastung nutze ein reger Straßenverkehr auch die Straßen schneller ab – oder die Kehrwoche am Aschermittwoch auf die öffentlichen Straßen auszuweiten. Krautmann stellen diese Antworten nicht zufrieden: „Uns reicht’s, speziell zur Fasnetszeit, mit deiner strengen Sparsamkeit!“ Nach einem kurzen Zanken reißt Narrenvater Krautmann den großen blauen „Rathausschlüssel“ symbolisch an sich.

Einst Schülerstreich

Die Hemdglunker tragen beim Umzug, den der Musikverein klanglich begleitet, die traditionellen weißen Nachthemden, einige auch Schlafmützen. „Früher gingen alle in Nachthemden mit Stalllaterne“, sagt die gebürtige Schenkenzellerin Ursula Waidele. Mittlerweile gebe es mehr Hästräger auf dem Umzug. Auf die Frage, woher die Tradition der Hemdglunker in Schenkenzell eigentlich herkomme, antwortet sie: Der langjährige Narrenvater Georg Knobel habe sie 1984 „aus der Nähe von Freiburg“ nach Schenkenzell gebracht. Das Nachrichtenmagazin Focus schreibt, der Brauch solle „aus dem Raum Konstanz stammen und auf einen Schülerstreich zurückzuführen sein. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts herum sollen sich Schüler in diesem recht legeren Aufzug über ihre spießigen Lehrer lustig gemacht haben.“

Gegen Ende des Umzugs entzünden die Halden-Hexen ein berauschendes Feuerwerk, das sich in den weißen Hemden der Vorbeiziehenden reflektiert. Vor der Festhalle, in dem die Hemdglunker ihren Ball feiern, stellen die Schenken-Hexen den Narrenbaum auf.

„Ab in den Süden“

Vor allem Kinder finden in der Festhalle Raum zum Toben und nehmen die Bühne ein, während das Musik-Duo „Happy Melody“ spielt. Ein kleiner Astronaut läuft im Mittelgang mit einem Jungen in Skelett-Kostüm auf allen Vieren um die Wette.

Die Aerobic-Mädels, deren Mitglieder die erste bis vierte Klasse besuchen, verbergen sich zu Beginn ihres Auftritts hinter aufgespannten Regenschirmen – der Song „Singin’ in the rain“ von Gene Kelly untermalt die Szene. „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ von Rudi Carrell lässt die Sehnsucht nach Sonne aufsteigen, die Tänzerinnen entledigen sich ihres Regenschirms.

Beim Song „Ab in den Süden“ von Buddy ist die Showgruppe bereits voll im Sommer angekommen und tanzt ausgelassen auf der Bühne eine Choreografie. Bei „Surfin’ USA“ von den Beach Boys fahren zwei der Aerobic-Mädels mit Skateboards hinter einer aufgestellten Wellen-Kulisse über die Bühne, auf der später auch ein Hai auftaucht und mit einem Netz gefangen wird.

Nach einer Zugabe der jungen Tänzerinnen betreten die etwas älteren Aerobic-Mädels, die in die fünfte bis achte Klasse gehen, die Bühne mit ihrer Performance.

Noch eine Altersstufe höher ist die Gruppe „Impression“ vom TV Schenkenzell, die das Publikum mit ihrem Tanz in den Bann zieht.

Den abschließenden Programmpunkt bieten die Dorfbätscher mit ihren mitreißenden Klängen, die nicht nur das Trommelfell vibrieren lassen.

Elf Jahre Kobalt Hexen

Der Hemdglunkerball

steht unter dem Stern von zwei Jubiläen – einem richtigen und einem falschen. Die Kobalt Hexen gibt es nun schon 11 Jahre – was diese mit kostenlosen Shots und einer eigenen Party-Zeltbar feiern. Der Narrenverein wird 40 Jahre alt – was allerding kein närrisches Jubiläum darstellt, dafür müssen die Narren sich noch vier Jahre lang gedulden, bis die 44 steht.