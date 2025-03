Fasnet in Schenkenzell: Die Bilder von der Nacht der Hexen

Wild gefeiert wurde am Freitag bei der Nacht der Hexen der Schenken-Hexen in der Festhalle und im Partyzelt. Für Stimmung sorgten auch Guggenmusiker und mehrere Showtanzgruppen.

Als das Programm um 20 Uhr startete, war die Halle bereits gut gefüllt, und die Guggenmusiker der Schenkenzeller Dorfbätscher machten bei ihrem Heimspiel gleich ordentlich Stimmung. Da wurde auch schon früh am Abend auf den Festbänken vor der Bühne getanzt, die eigentlich die ganze Nacht über nur für kurze Verschnaufpausen zum Sitzen genutzt wurden, oder um das eine oder andere Kaltgetränk zu genießen.

Im Festzelt neben der Halle gab es kaum ein Durchkommen – die Musik von zwei DJs und die große Getränkeauswahl an der Bar der Schenken-Hexen zogen das Partyvolk geradezu an, das nur gelegentlich mal am Eingang frische Luft schnappte.

Lesen Sie auch

Es bleibt zu hoffen, dass die nötige Anziehungskraft auch an der Singlebörse im Vorraum der Halle vorhanden war, denn wer (noch) Partner gekommen war, konnte sich dort einen Aufkleber mit einer Nummer abholen und hoffen, dass ein Verehrer oder eine Verehrerin ihm einen Brief hinterlässt. Das Team zeigte sich jedenfalls zuversichtlich, dass es im Laufe der Nacht noch funken wird.

Um Liebe geht es auch im Lied „Sarà perché ti amo“, das die aus Lahr angereisten Guggenmusiker der Richebacher Schutterschlurbi bei ihrem Gastspiel zum Besten gaben, was aber eher für Partystimmung als für Sentimentalität sorgte.

Nach Schenkenzell gekommen waren neben zahlreichen Zünften aus nah und fern auch mehrere Showtanzgruppen, die fulminante Auftritte hinlegten. Mit dabei waren „Discovery“ aus Lauterbach, „Jumpin’ the next Generation“ und die „No Names“ aus Hardt sowie die „Mad Moves“ aus Mariazell. Auch die heimische Gruppe „Impression“ durfte wie auch schon beim Hemdglunkerball am Abend zuvor nicht fehlen. Zwischen den Programmpunkten sorgte die Partyband D’ Gipfelstürmer mit einem breiten Spektrum an Titeln wie „Dschingis Khan“ oder „Cordula Grüne“ dafür, dass die Stimmung nicht abflachte.

Die Party geht weiter

Mit dabei waren natürlich auch die Bergtal-Hexen, die sich auf ihr Jubiläum einstimmten: Am heutigen Samstag, 1. März, feiert die Gruppe ihr 11-jähriges Bestehen mit einer „Up to Galaxy Space-Party“ in der Festhalle. Einlass ist ab 19 Uhr, das Programm beginnt um 20.01 Uhr.