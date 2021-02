Fasnet in Rottweil Videos zur Fasnet machen die Runde

Rottweil. Keine Schmotzigengruppen, kein Narrensprung. Und doch gibt es auch im Coronajahr 2021 in Rottweil Fasnet. Weniger vermutlich auf der Straße, als vielmehr über die sozialen Medien. In den Liedern, Videoclips und anderen Beiträgen wird die Wehmut über die so ganz andere Fasnet mehr als offenbar. Und wie Werner Mezger im Interview sagte: "Traditionen sind tief in uns verwurzelt". So kommen in den zahlreichen Beiträgen auch ganz persönliche Empfindungen zur Fasnet an die Öffentlichkeit, die in normalen Jahren keiner so kundtun würde.