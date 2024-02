Fasnet in Rottweil: Turboschnell und randvoll – das Narrenblättle ist da

1 Sogar Otto Wolf versucht, bei den beiden Blättlesmachern Stefanie Siegmeier und Historiker Winfried Hecht einen Blick in das Werk zu erhaschen Foto: Oda Siegmeier

Druckfrisch und gefüllt mit allerhand Anekdoten, Begebenheiten und neusten Entwicklungen im Städtle: das Rottweiler Narrenblättle ist da.









Hu Hu Hu – Es ist soweit – es isch Narreblättlezeit! „Selten, aber plötzlich“, wie es so schön heißt, erscheint das Narreblättle Jahr für Jahr am Schmotzigen, so auch heute wieder, diesmal bereits in der 91. Ausgabe, und: seit nunmehr 100 Jahren. Wenn das keine Leistung ist. Da freut sich selbst Otto Wolf im Dominikanermuseum. Spitzbübisch versucht er bei den beiden Blättlesmachern Stefanie Siegmeier und Historiker Winfried Hecht einen Blick in das Werk zu erhaschen. Und das, was er sieht, scheint ihm zu gefallen.