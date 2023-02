1 Rolf „Surri“ Sauter ist nicht nur ein guter Gastgeber, sondern, davon zeugen nicht zuletzt die Bilder, schon lange eine feste Größe auch für die Schmotzigen-Programme. Foto: Schnekenburger

Rottweil - Es ist wie – fast – jedes Jahr: „Selten, aber plötzlich“ drängt die Fasnet in den Kalender und damit nicht nur die Sorge, ob das Narrenkleid nicht nur komplett, sondern auch sorgfältig abgestaubt ist, ob die Materialsammlung fürs Narrenbuch taugt, ob die Zeit für’s Narrenbuch reicht. Und natürlich stellt sich die Frage, was am Schmotzigenabend zu erleben sein wird.