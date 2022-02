4 Als Glü-Zis ist am Donnerstagabend eine zusammengewürfelte Musikergruppe on tour. Foto: Siegmeier

Rottweil - Sie kam in diesem Jahr beinahe überraschend und sehr plötzlich – die Fasnet. Und doch: Im Kabisland ist man bestens vorbereitet. So hat die Narrenzunft nicht nur wieder für daheim ein Päckchen mit Film, Bändel und Sekt geschnürt, sondern auch die Schmotzigengruppen waren vorbereitet. Die Freude darüber, dass sie dann am Donnerstagabend wirklich losziehen durften, war groß.

Altbewährt, aber in dezimierter Besetzung, waren die Kabishüpfer unterwegs, die im vergangenen Jahr Augen und Ohren weit offen gehalten, und so manches Missgeschick der Bürgersleut‘ aufgegriffen haben. Zudem hatten sie so manches zu klagen. "Ihr liebe Leit, i ka euch sage, die Fasnet lag uns schwer im Maga. Mr hot it gwißt, tagei tagaus, fällt se au dies Jahr wieder aus?", war zu hören. Doch das sei ganz egal, hätten sie doch ein Revival aus 30 Jahren Schmotziger zusammengestellt.

Narrenstückle im Gepäck

Was es da nicht alles gegeben hat über die Jahre: Clowns, Schlafwandler, aber auch Vogelscheuchen, Betthüpfer, Nähkästle, Süße Stückle und so manche mehr, erinnerten sie. Sie hatten auch einige Narrenstückle im Gepäck. Etwa von Bernhard Baiker aus der Neckarstraße.

"I hab Baumschnitt und a paar Sack voll Gras. Bei dera Hitz stinkt des Zeug, i wart it bis morga, des muss i schnell in Zimmern entsorga. Ganz in Gedanka biegt er uf da Umgehungsstroß ab, die Abfahrt geht heut irgendwie andersch nab. Ich bin ja auf da Autobahn, so an Dreck, no muß i halt an der Abfahrt Villingen wieder weg. Doch die isch gschperrt, da wirsch ja verrückt. Also weiter bis Tuninge und dann wieder zrück", wurde gereimt. Nach einer wahren Odyssee erreichte der arme Bernhard schließlich Alba in Zimmern. Doch wegen einer Betriebsversammlung musste er unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren.

Der "G‘mischte Haufa" – Abstauber, Ausscheller, Narrensamen und a Schmotziga­grupp‘ – sorgten ebenfalls für Unterhaltung. "Mir dend so, als isch Dreikönigsdag heit, ’s tat aganga die fünfte Johreszeit", reimten sie. "Des oi oder andere Luschtige isch in dere dürre Zeit passiert", berichtete die Schmotziga­grupp‘. Auch die Bajass "send froh, dass mir kommet mol wieder raus, die Leit feirat ihs und es gibt an schöne Applaus".

Haushaltsgeschichten

Und die "z’samme­gwürfelte Musik" hatte so manches Missgeschick aufgeschnappt. So haben sie mitbekommen, dass der Hefe bei seinem Ausflug in den Kieler Marinehafen alles eingepackt hatte, außer seinem Ausweis. "Bloß ohne Ausweis kunnscht halt in koa Kaserne. Ihr verstandat sicher, do hot da Hefe nimme g’lacht. So ging die Gruppe zum Kommandowechsel, d’Hefe durfte leider do it mit. Do fraisch die scho seit Wocha auff des Feschtle, und dann hocksch dussa ganz alloa. Des ich da Hit". "Heinz und Irma", die Doppelbesetzung, hatte einiges aus dem Haushaltsgeschehen zu erzählen.