3 Bssschd... a Grubb hat so manche Gesangseinlage parat. Foto: Hezinger

Beste Stimmung, Schmotzigen-Gruppen in Hochform, feinsinniger Humor und gut gefüllte Lokale: Auch wenn der eine oder andere Platz in Rottweils Wirtschaften leer blieb, genossen Akteure wie auch Publikum den Schmotzigen sichtlich.















Link kopiert

Rottweil - "Wir fühl‘n uns Fasnet", grölten die Jungs der Spruchbeidl und sprachen, oder vielmehr sangen, damit vermutlich so manchem aus der Seele. "Wann wird’s mal wieder richtig Fasnet? A Fasnet, wie sie früher einmal war?", erklang aus den Kehlen des Lieferdienstes "Wiewewando". Und "Verdammt lang her, wo älles no normal war... verdammt lang her, wo mir no g’narret hond", sangen auch die Jungs von "Nahtlos". Wie sehr sich alle Normalität wünschen, das wurde am Donnerstagabend einmal mehr offensichtlich. Und umso größer ist die Freude auf die anstehenden "glanzvollen Tage" in Rottweils alter Reichs- und Narrenstadt.

Die Schmotzigen-Gruppen, die sich in diesem Jahr in Rekordzeit auf ihren großen Einsatz vorbereiten mussten, und teils noch bis kurz vorher ihre Texte büffelten, gaben alles. Die Themenkisten waren reichlich gefüllt und die Darbietungen, die sie vorbereitet hatten, sorgten für Begeisterung beim Publikum.

So gar nicht zufrieden

Mit dem Geschehen im Städtle waren manche so überhaupt gar nicht zufrieden. Dass immer mehr Wirtschaften "verloren gehen", wurde von vielen bedauert. "Zwischen Viadukt und Schwarzem Tor, da kannt ich jede Schänke. Bei eich isch do jetzt alles zu – des gibt mir zu bedenke", reimten "Nahtlos".

Allerdings gebe es jetzt jede Menge gute Luft im Städtle: "Dank der Riesenbäume in Riesenkübeln", hatten die Stammtischjungs der Spruchbeidel gereimt. Aber "photosynthesierende Blätter", hätten sie noch keine entdeckt... Ob das wohl an den Sparmaßnahmen der Obrigkeit liegt? Wer weiß.

Von OB und Stadtrat werde so manches Thema einfach ausgesessen – das war gleich mehreren Gruppen aufgefallen. Für das neue Verkehrskonzept, die Hängebrücke und das Parkhaus am Nägelesgraben hatten die Stammtischbrüder gute Ideen parat. Beispielsweise einen traumhaften Stadtpark im Nägelesgraben, der dann locker Zentrum der Landesgartenschau werden könne.

Das leidige Thema Parken

Aber nicht nur in der Innenstadt sei das Parken Thema, sondern auch vor den Toren der Stadt, an der Edith-Stein-Schule, wie die Lieferdienstjungs festgestellt hatten. "Da baut man die Edith-Stein-Schule am Rande der Stadt, neben der Berufschul‘, wo mer sowieso scho zwenig Parkplätz hat. Da muss mer net der Hellste sei, 400 Autos passet in 50 Parkplätz it nei".

Für die Sparmaßnahmen im Gemeinderat hatte "Vegan und Spaßbefreit" eine Lösung im Gepäck: "Mir schlaget vor, der Frank Sucker goht zrück in Schuldienst, do kanner 45 Minuten ununterbrocha schwätza, d’ Ulrike Stauss goht in Exerzitien on über­- legt, wia sie’s nahbringt, dass mr des Parkhaus am beschda direkt vor ihrem Lada baut, und der Daniel Karrais isch eh z’groß. Un wenn’s emmer hoißt ›Abspecka oder dr Gürtel enger schnalla‹ – des däd einige guat".

Die aktuellen Geschehnisse kritisierten "Nahtlos" musikalisch. "Gesch spaziern durch Rottweils Gassen, triffsch auf Spaziergängermassen. Rottweiler sind kaum dabei – wenig Hirn und viel Geschrei...", reimten sie.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde Fasnet gefeiert. Und die Vorbereitungen für die Narrensprünge am Montag und Dienstag dürften in so manchem Narrenhaus auf Hochtouren laufen.