Fasnet in Rottweil

1 Die Reichsstetthexa wurden 2008 gegründet – was in Rottweil für einiges Aufsehen gesorgt hatte. Foto: Hölsch

Seit 2008 gibt es in Rottweil auch die Reichsstetthexa. Diese laden jetzt wieder zum großen Nachtumzug ein.















Link kopiert

Rottweil - Der Verein der Reichsstetthexa Rottweil lädt für Samstag, 4. Februar, zu seinem zweiten großen Nachtumzug in der Fasnetshochburg Rottweil ein.

Start an der Groß’schen Wiese

Rund 85 Zünfte werden an diesem Abend laut Pressemitteilung von den Organisatoren erwartet, die an alle Fasnetsfans eine Einladung zu dem Spektakel aussprechen. Start ist um 17.30 Uhr mit einer Warm-up-Party auf der Groß’schen Wiese. Eine Guggenmusik werde bereits dort für Stimmung sorgen. Zudem ist für die Bewirtung der Gäste mit Getränken und Essen gesorgt.

Tubel in der Stadthalle für Hästrager

Der große Nachtumzug beginnt dann um 19 Uhr und führt durch die Körnerstraße zur Heerstraße bis zur Stadthalle. Um 20 Uhr fällt dort im Anschluss in der Stadthalle und in der Alten Stallhalle der Startschuss zum Hexenball der Reichsstetthexa. In beiden Hallen sorgen DJ Wayne und DJ N!k sowie Mr. Ernie & Friends für Unterhaltung. Eingelassen werden ausschließlich Hästräger.