Fasnet in Rottweil: Pläne aus grauer Vorzeit

Die vielen Besucher der Rottweiler Fasnet brauchen Stellplätze – doch wo? Längst überholte Parkierungshinweise für die hohen Tage der Fasnet in Rottweil bemängelt unser Leser Alexander Schreijäg.







Wenn Auswärtige meinen, sie müssten den Narrensprung besuchen, dann möchten sie auch gerne wissen, wo sie parken können. Die Website der Stadt Rottweil bietet die gewünschten Informationen unter „Parken in Rottweil am Fasnetsmontag und Fasnetsdienstag“. Und die Augen der Suchenden beginnen zu glänzen, Rottweil hat ein Herz für Besucher des Narrensprungs. „2 Stunden kostenlos“ parken und Straßen ohne Bewirtschaftung! Das reicht locker, um alles zu sehen, was der Narrensprung bietet. Den stundenlangen Rest kann man sich getrost sparen. Das Parkhaus Süd wurde ja inzwischen wieder abgebaut oder eventuell noch gar nicht gebaut? Wer weiß. Jedenfalls der abgebildete Lageplan stammt von 2011. Und es lebe die Groß’sche Wiese. Übrigens, die Liste der öffentlichen Schwerbehindertenparkplätze stammt ebenfalls aus der reichsstädtischen Steinzeit. Auf gut Schwäbisch: „Die kommet dr’her wie de alt Fasnet.“