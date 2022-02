Fasnet in Rottweil

1 Wie die Fasnet in Rottweil stattfinden kann, wird weiter geprüft. Das Wetter spielt jedenfalls bei der Entscheidung keine Rolle. Foto: Schnekenburger

Die Narrenzunft Rottweil und die Stadt haben sich am Donnerstag wie angekündigt bezüglich der weiteren Fasnetspläne intern abgestimmt. Wir haben nachgefragt, wie die Entscheidung ausgefallen ist.















Link kopiert

Rottweil - Dieser Termin war mit Spannung erwartet worden: Zur brennenden Frage, ob und wie die Rottweiler Fasnet stattfinden kann, gab es am Donnerstagvormittag ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen von Stadt und Narrenzunft.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zuvor hatte die Zunft Ende Januar nach dem offiziellen Verbot von Umzügen erklärt, man ziehe eine Absage zunächst nicht in Betracht. Die festgelegten Reglungen hatten für einiges Kopfschütteln und Unmut bei vielen Zünften gesorgt.

Neue Rahmenbedingungen

Zur endgültigen Entscheidung in Rottweil kam es aber auch am Donnerstag nicht. Wie auf Nachfrage bei der Zunft zu erfahren ist, wurde die Entscheidung auf Mitte nächster Woche vertagt. Grund sei die jetzt neu in Kraft getretene Corona-Verordnung, die nun wieder andere Rahmenbedingungen setzt. Dies werde nun von beiden Seiten genau geprüft, hieß es im Nachgang der Besprechung.