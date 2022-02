Wohnungsbrand in Rottweil Feuerwehr mit Großaufgebot in der Glükhergasse im Einsatz

Bei einem Brand in der Rottweiler Innenstadt war in der Nacht zum Sonntag ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Eine Bewohnerin, die im Haus war, konnte sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen