Fasnet in Rottweil: Nach dem Narrensprung wird’s in den Stadtteilen bunt – hier sind die Bilder

43 In der Altstadt sind Narren und Zuschauer bester Dinge. Foto: Otto

Nach dem großen Narrensprung in Rottweil geht es in den Stadtteilen und Teilorten herrlich bunt und närrisch zu.









Narri Narro, da waren die Narren froh. Während der Himmel am Vormittag während des Narrensprungs immer mal wieder seine Schleusen öffnete, blieben die Narren am Nachmittag verschont – so wie die Burgnarren in Neufra. Der Ruf Narri, dem die Zuschauer in Neufra mit Narro antworten, hallte fröhlich durch den Ort, gefolgt von jede Menge Süßigkeiten, auf die sich nicht nur die Kinder stürzten.