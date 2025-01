Fasnet in Rottweil: Luftschlösser und Landesgartenschau

Fasnet in Rottweil

1 Die Göllsdorfer Abstauber ziehen an Dreikönig hochmotiviert in die Häuser. Foto: Siegmeier

Göllsdorfs Oberabstauber Uwe Meier sendet seine Mannen in Frack und Zylinder mit launigen Worten aus. Für die Rottweiler Obrigkeit hat er so manche Kritik parat.









„Jetzt Grüß Gott ihr liabe Leut, Dreikönig isch’s schoh wieder heut. Erscht letztens saßen wir doch hier beisamm, so schnell vergeht die Zeit, mir wird’s ganz klamm“, mit diesen Worten begrüßte der Göllsdorfer Oberabstauber Uwe Meier am Dreikönigstag seine Kollegen in Frack und Zylinder sowie die Gäste im Gasthaus Sonne. Das närrische Publikum, darunter der neue Ortsvorsteher Reiner Hils, lauschte gespannt den Ausführungen .