Von Erdbeerjoghurt bis FFP2-Maske – die Narren in Rottweil lassen sich trotz neuer alter Freiheit viel einfallen, und auch das Publikum bleibt kreativ.









Ein Raunen ging durch die Stadt. Ja, auch das Raunen kurz vor 8 Uhr am Fasnetsmontagmorgen, das sich mit dem Schlag des Glöckchens auf dem Schwarzen Tor in einem freudigen Juzger entlädt: Ja, es ist wieder Fasnet. Einfach so. Außer dem Althergebrachten – naja und doch minimal mehr – muss man nix Besonderes beachten. Als Zuschauer darf man einfach auch ohne Kontrolle zuschauen – und muss in diesen Frühlingstagen nicht einmal an die Isolierplatte denken, die möglicher Erkältung nach langen Wartestunden vorbeugen soll.

Große und kleine Themen angemessen zur Sprache bringen

Einfach so also feiern Narren und Publikum Fasnet. Da wird gegrüßt und gejauchzt und auch ein bisschen geredet, es war ja so viel los in den vielen Monaten, seit die Fasnet zuletzt normal war. Fast alle Gutsle sind frisch, und obwohl die Narren einfach nur feiern könnten, haben sie sich wieder viele Gedanken gemacht, wie sie die großen und kleinen Themen angemessen zur Sprache bringen könnten.

Auch das Publikum ist gefordert

Gerne in Form von Rätselspielen mit dem geneigten Zuschauer: Etwa, „Finde die Fehler“ am dem abgebildeten Gschell. Wer dann noch das Leitmotiv „Jedem zur Freud’, niemand zum Leid“ vervollständigen kann, ist ganz sicher ein Kandidat für eine Stärkung aus der Schnupfdose. Auch darf sich, wer auf der Miniaturstraße, die der Schantle mit sich führt, das Fahrzeug tempogerecht bewegt, über Süßes und eine kleine Erinnerung freuen. Und die Gesundheit darf sich über die FFP2-Maske freuen, die das Biß aus dem großen Bestand gerettet hat und gerne zur Verfügung stellt – für den Fall, dass wegen des Verbrennens überzähliger Schutzmasken die Atmosphäre Schaden nimmt.

Narren sorgen gut für ihre zivilen Freunde

Ehrlich verdient hat sich die kalorische Zugabe jener, der sich beim Gschell als echter Akkulader beweist: Wer beim Kurbeln nicht nur das gelbe, sondern gar das grüne Lämpchen zu entflammen vermag, wird bestens versorgt. Dieses Jahr gerne auch mit Gesundem! Ob Bajass oder Fransenkleidle – besondere Aufmerksamkeit kann auch den Begleitern der Fasnet gelten. Und da schadet es nicht, wenn sich Erdbeer-Joghurt klein, aber quadratisch, praktisch, gut versteckt.

Aufmerksame Gäste

Das ist auch nötig, denn besagter Fasnetsbegleiter hat bereits einen Zuschauerbändel für das Jahr 2500 bekommen! Wenn die Narrenzunft alle Zahlen herunterreguliert hat, so das Biß, sei er der letzte Zuschauer der Rottweiler Fasnet. Hu-hu-hu! Einfach so. Und einfach so feiern konnten Beniamino und Silvana Mascia nicht, weil ihnen vor lauter Fasnet fast das Jubiläum ihrer Pizzeria Rotuvilla durch die Lappen gegangen wäre. Aber da waren die Gäste, die seit 30 Jahren kommen und zum 30. Geburtstag einen närrischen Geschenkkorb dabei hatten.

Nicht nur ganz nahe dran an der Zeitung

Einfach so kamen auch zwei Federahannes in unserer Redaktion vorbei – ob man sie fotografieren könne. Und wenn Fasnet ist, schaffen es Narren wie sie auch einfach so in die Zeitung.