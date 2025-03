Fasnet in Rottweil: Herrliches Narrenwetter lockt an die Straßen

12 Ein buntes Bild bietet sich den Zuschauern beim Umzug in Rottweil-Altstadt. Foto: Nädele

Nach dem großen Narrensprung in Rottweil am Fasnetmontagmorgen geht es in den Stadtteilen und Teilorten rund. Närrisch bunt zeigten sich die Narren.









Die Rössle bilden in Rottweil-Altstadt den Rahmen beim großen Umzug in der Römerstraße: Die Kinderrössle eröffnen das närrische Treiben, die „großen“ Rössle schließen es ab. Dazwischen bietet sich dem zahlreichen Publikum ein buntes Bild mit den Damen in ihren Stadttrachten, dem Musikverein und unzähligen Larven- und Kleidlesträger jeden Alters und jeder Größe.