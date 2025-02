Fasnet in Rottweil: Harte Festbänke tun der Stimmung keinen Abbruch

Fasnet in Rottweil

14 Pflegepersonal aus der Altstadt kümmert sich um die alten Schantle, die sich bis zu ihren Stühlen schleppen konnten. Foto: Weisser

Deftige Seitenhiebe, spitze Nadelstiche und humorvolle Frotzeleien gegen die Mutterzunft sorgen für Stimmung auf dem Kabisball. Bei einfallsreichen Auftritten kann sich die OB-Vertreterin Ines Gaehn vom Zustand der in der Schwebe steckenden Altstädter Location überzeugen.









Der Kabisball der Altstädter Narrenzunft hat einmal mehr seinen guten Ruf bestätigt. Die Besucher in der voll besetzten Halle erfreuten sich bestens an dem humorvollen Programm wie auch an der guten Bewirtung sowie der Musik der Band „The Mantics“.