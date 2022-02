1 Der Film "Narren" ist jetzt auch im SWR zu sehen. Foto: Böller und Brot

In Rottweil haben ihn schon viele im örtlichen Kino gesehen – jetzt können Menschen im ganzen Land tiefe Einblicke in die Rottweiler Fasnet bekommen: Der Film "Narren" wird am Schmotzigen Donnerstag im SWR Fernsehen gezeigt.















Rottweil - Warum nur wollen alle dabei sein beim Rottweiler Narrensprung, obwohl die Kleidle teuer, die Larven nicht allzu bequem und die Narren-Regeln überaus streng sind? Können Schwäbisch-Sprachtests und Videoüberwachung die berühmte Rottweiler Fasnet vor dem Ansturm auswärtiger Narren retten? Diese Fragen stellt der SWR in der Ankündigung zur Ausstrahlung des Films.

Über drei Jahre haben die beiden Grimme-Preisträgerinnen Sigrun Köhler und Wiltrud Baier in Rottweil gedreht. Sie entführen die Zuschauer mit ihrem humor- und liebevollen Blick in eine unbekannte Welt: Ihr Film "Narren", der im November im Rottweiler Kino Premiere gefeiert hatte, wird am 24. Februar um 22:45 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt. Nach Ausstrahlung steht der Dokumentarfilm für sieben Tage in der ARD Mediathek.

Rio, Mainz und Rottweil

Man muss nicht in ferne Länder reisen, um fremde Kulturen zu studieren. Den beiden Filmemacherinnen Sigrun Köhler und Wiltrud Baier reichte eine einstündige Fahrt über die A 81, um einzutauchen in eine ganz eigene, wundersame Welt: Rottweil kann es von der Popularität her mit den berühmten Fasnachtsumzügen von Köln, Mainz und Rio de Janeiro aufnehmen, weiß der SWR. In der ältesten Stadt Baden-Württembergs findet jedes Jahr der berühmte Narrensprung statt. Die Doku "Narren" zeigt am Schmotzigen Donnerstag 2022 ein hintergründiges Porträt dieser traditionsreichen Narrenwelt.

Die Kamera begleitet die Fastnachtsvorbereitungen ab Aschermittwoch über das Jahr hinweg: wie nach strengen Regeln viel Zeit und Pflege in Gewänder und Masken investiert wird, wie ausgewählt wird, wer beim Höhepunkt, dem Narrensprung, dabei sein darf und wie schließlich ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl entsteht. Der Film zeigt aber auch, was es bedeutet, wenn Tradition zum Trend wird.

Uralte Kontrollinstanz: die Rottweiler Zunft

Sie grenzen an eine Wissenschaft: die jahrhundertealten strengen Narrenregeln, über die Rottweils Narrenzunft stolz und mit größter Autorität wacht. Die Narrenfamilien halten sich seit Jahrhunderten daran, sie investieren viel Zeit und viel Geld in das Herstellen und Pflegen der Larven und Kleidle. Der Ausschuss der Narrenzunft, traditionell fest in Männerhand, beklagt den Verlust von Tradition und qualifizierten Narren. Eines aber hat Bestand: Frauen dürfen sich nicht als Rössle – oder wie der SWR schreibt, "als Pferdchen verkleiden".

Der Film ist eine Kino-Co-Produktion des SWR mit "Böller und Brot", gefördert von der MFG Baden-Württemberg.