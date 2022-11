1 Sie freuen sich über ihr druckfrisches Buch über die Rottweiler Rössle: (von links) Gunther Wilde, Sabina Kratt und Hans-Joachim "Joe" Ruoß. Foto: Siegmeier

Sie sind eine echte Besonderheit der Rottweiler Fasnet, und für viele wie ein Buch mit sieben Siegeln: die Benner und Brieler Rössle. Hans-Joachim "Joe" Ruoß, Gunther Wilde und Sabina Kratt stellen sie jetzt in einem neuen Buch vor.















Über die Rottweiler Fasnet gibt es vielfältige Literatur, doch ein Bereich fehlt in den meisten Büchern: die Rössle. Seit kurzem ist auch diese Lücke geschlossen. Hans-Joachim Ruoß und Gunther Wilde, beides langjährige und eingefleischte Rösslemannen – mittlerweile a.D. – haben sich des Themas angenommen und nun kürzlich gemeinsam mit Sabina Kratt im Neckartalverlag das Buch mit dem Titel "Rössle – eine Besonderheit der Rottweiler Fasnet" herausgebracht.

Vieles lässt staunen

Wer könnte sich dieser Thematik wohl besser annehmen, als wahre Rössle-Kenner, die dem geneigten Publikum mit ihrer Publikation ein echtes Schatzkästlein öffnen, das staunen lässt und selbst so manchen begeisterten Fastnachter noch neugierig macht. "Eigentlich sollte es ja nur ein Bildband für Freunde und Bekannte werden", erzählt Joe Ruoß im Pressegespräch. Bereits vor zehn Jahren hatte er damit begonnen, die Rösslefamilien aufzusuchen und die Rössle, angefangen vom Scheinpferd bis hin zu den Larven und Umhängen, detailliert zu fotografieren und zu beschreiben. "Es waren alle begeistert und ich wurde mit offenen Armen empfangen", sagt er weiter.

Auch so manche Anekdote habe er bei den Treffen erfahren. Auch die hat er im Buch mit aufgenommen. Im Jahr 2011 traten die beiden Rösslemannen Ruoß und Wilde dann in den Ruhestand und hatten fortan mehr Zeit, sich der Buchthematik zu widmen. "Wir wurden immer wieder von Leuten angesprochen, warum es zu den Rössle eigentlich keine Bücher gibt", sagt Gunther Wilde. Viele könnten die Rössle gar nicht unterscheiden, fügt er an. An ein "richtiges" Buch hätten die beiden damals aber noch gar nicht gedacht. Sie sammelten aber fleißig Fotos von Narrensprüngen und bekamen hier auch einen wahren Fundus von Rudolf Dehmel, Holger Pfriender und dem mittlerweile verstorbenen Volker Bollinger.

400 Fotos auf 188 Seiten

Auch Sabina Kratt konnte dann später noch so manches Foto aus ihrem reichen Fasnetsschatz beisteuern, so dass letztlich nun gut 400 farbenprächtige Fotos in dem 188 Seiten starken DIN-A4 großen Buch Platz gefunden haben. Anfang des Jahres hatte Joe Ruoß seinen Bildband dann fertig, doch da die Seitenzahl begrenzt war, war er nicht so ganz zufrieden mit dem Werk. "Und dann kam mir die Idee, Sabina Kratt zu fragen. Und hier haben wir offene Türen eingerannt", erinnert sich Gunther Wilde. Das war im Juni. "Und es gab noch einiges zu tun. Wir haben alle Texte nochmal überarbeitet, Bilder ausgewählt und bearbeitet", berichtet Sabina Kratt, die schließlich auch das Layout für das Buch erstellt hat.

Und vor wenigen Tagen war es dann endlich soweit und die Kisten mit den druckfrischen Büchern erreichten die Buchhandlung – eine echte Rekordzeit für eine Buchproduktion. Die drei Akteure strahlen beim Anblick des schwarz matten Covers. Das Buch ist nicht nur ein hübscher Bildband geworden, sondern ein regelrechtes Nachschlagewerk mit 14 Kapiteln zum Thema Rössle. Jedes der zehn zugelassenen Benner und Brieler Rössle wird ausführlich in einem eigenen Kapitel beschrieben – vom Scheinpferd, über die Larven, bis hin zur Bekleidung. Mit diesem umfassenden Werk kann jedenfalls so manche Rössle-Wissenslücke geschlossen und manche neue Erkenntnis gewonnen werden.

Buchvorstellung im Musikpavillon

Ein Blick ins Buch lohnt allemal. In der kommenden Woche, am Mittwoch, 30. November, findet um 19.30 Uhr die Buchvorstellung im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule statt. Es wird um Anmeldung bis Sonntag, 27. November, gebeten, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, und bereits viele schon vergeben sind. Anmelden kann man sich in der Buchhandlung Klein unter Telefon 0741/60 07 oder per Mail unter info@buch-klein.de Das Buch "Rössle – eine Besonderheit der Rottweiler Fasnet. Die zehn zugelassenen Benner oder Brieler Rössle" von Hans-Joachim "Joe" Ruoß, Gunther Wilde und Sabina Kratt ist im Neckartalverlag erschienen und kostet 35 Euro. ISBN 978-3-947459-25-4.