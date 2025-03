Fasnet in Rottweil

33 Gute Laune bringen die vielen Narros in die Stadt. Foto: Schnekenburger

In der Rottweiler Innenstadt wischen Tausende Narros für ein paar Stunden die Alltagssorgen beiseite.









Link kopiert



Darauf haben die Leute gewartet: Am Sonntagnachmittag feiern Tausende Zuschauer die vielen Bajasse in allen Farben, Kostümgruppen, Ausscheller und Kinderrössle, die durchs Schwarze Tor d’Stadt nab ziehen – und später auch wieder „d’Stadt nei“, bevor nach fast zweieinhalb Stunden der Umzug am Friedrichsplatz ankommt.