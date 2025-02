Fasnet in Rottweil: Die Sicherheit hat oberste Priorität

1 Unbeschwert sollen sie sein, und voller Spaß, allen zur Freud‘ und niemand zum Leid: die hohen Tage der Fastnacht. Dennoch hat die Sicherheit aller Beteiligten oberste Priorität. Foto: Siegmeier

Stadtverwaltung, Narrenzunft und Blaulichtinstitutionen in Rottweil haben für die hohen Tage der Fasnet ein gemeinsames Sicherheitskonzept erarbeitet.









Brauchtumspflege, Spaß und Party stehen in den hohen Tagen der Fastnacht bei vielen an erster Stelle. Seit den diversen Anschlägen unter anderem in Aschaffenburg, München und zuletzt in Mulhouse im Elsass, haben viele Veranstalter ein flaues Gefühl im Magen, wenn es um die Sicherheit während der Umzüge und Narrensprünge geht. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden vielerorts hochgefahren.