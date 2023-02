31 Herrliche Bilder vom Rottweiler Narrensprung am Dienstag Foto: Schnekenburger

Am Fasnetsdienstag genießen Tausende Menschen noch einmal zwei wunderschöne Narrensprünge und eine lebendige Straßenfasnet.









So ein Wetter kann man nicht bestellen: Nach dem stimmungsvollen Historischen Narrensprung am Montag in der Rottweiler Innenstadt, freuten sich Narren und ihre Gäste auch am Fasnetsdienstag über ideale Voraussetzungen für zwei wunderschöne Narrensprünge.

Narren haben es ganz schön warm

Es war kühl und trocken, beim „Stadtnei“ am Morgen für manchen Narren fast schon etwas zu schön, da bereits ziemlich warm. So zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Und das blieb auch am Nachmittag so, als punkt 14 Uhr die rund 2500 Narren abermals unter strahlend blauem Himmel zum letzten Narrensprung für dieses Jahr durchs Schwarze Tor juckten.

Wellness für Leib und Seele

Wellness für Leib und Seele der sonst vom Alltag geplagten Zuschauer waren die Narrensprünge so gesehen, und für die Narren einfach nur ein Fest.